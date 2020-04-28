У Кременчуці +3: за добу на Полтавщині 7 людей захворіли на коронавірус

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Станом на ранок 28 квітня у Полтавській області 180 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 7 (три з них – у Кременчуці). Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Одужали вже 20 людей:

7 у Полтаві, 5 у Миргороді та Миргородському районі, 4 у Горішніх Плавнях, 2 у Кременчуці, по 1 у Машівському та Чутівському районах. Але офіційно маємо й 4 летальні випадки.





Ситуація в містах і районах:

Кременчук – 63 (нові випадки – 3), Полтава – 28 (новий випадок – 1), Кременчуцький район – 21, Миргородський район із містом Миргород – 13, Горішні Плавні – 12, Зіньківський район – 10, Полтавський район – 6, Карлівський район – 5 (нові випадки – 3), Кобеляцький район – 4, Чутівський район – 3, Лубни – 2, Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський і Козельщинський райони – по 2, Машівський район – 1 (людина одужала), Котелевський і Хорольський райони – по 1.





За добу Полтавський обласний лабораторний центр зробив 144 ПЛР-діагностування.