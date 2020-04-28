За добу в Україні виявили 401 випадок Covid-19

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Загалом в державі вже 9 410 хворих

На ранок 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок, - повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: