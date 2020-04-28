Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9410
Кременчук60
Хворі:
Україна8179
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна992
Кременчук9
Померло:
Україна239
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 401 випадок Covid-19

Сегодня, 09:41 Просмотров: 1 054

 

Загалом в державі вже 9 410 хворих

На ранок 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок, - повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 406 випадків;
  • Волинська область — 260 випадків;
  • Дніпропетровська область — 318 випадків;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 354 випадки;
  • Закарпатська область — 387 випадків;
  • Запорізька область — 208 випадків;
  • Івано-Франківська область — 783 випадки;
  • Кіровоградська область — 356 випадків;
  • м. Київ — 1298 випадків;
  • Київська область — 604 випадки;
  • Львівська область — 371 випадок;
  • Луганська область — 32 випадки;
  • Миколаївська область — 116 випадків;
  • Одеська область — 248 випадків;
  • Полтавська область — 180 випадків;
  • Рівненська область — 553 випадки;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 664 випадки;
  • Харківська область — 221 випадок;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Чернівецька область — 1429 випадків;
  • Черкаська область — 276 випадків;
  • Чернігівська область — 39 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус карантин

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