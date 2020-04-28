За добу в Україні виявили 401 випадок Covid-19

Загалом в державі вже 9 410 хворих
На ранок 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок, - повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 406 випадків;
- Волинська область — 260 випадків;
- Дніпропетровська область — 318 випадків;
- Донецька область — 52 випадки;
- Житомирська область — 354 випадки;
- Закарпатська область — 387 випадків;
- Запорізька область — 208 випадків;
- Івано-Франківська область — 783 випадки;
- Кіровоградська область — 356 випадків;
- м. Київ — 1298 випадків;
- Київська область — 604 випадки;
- Львівська область — 371 випадок;
- Луганська область — 32 випадки;
- Миколаївська область — 116 випадків;
- Одеська область — 248 випадків;
- Полтавська область — 180 випадків;
- Рівненська область — 553 випадки;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 664 випадки;
- Харківська область — 221 випадок;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Чернівецька область — 1429 випадків;
- Черкаська область — 276 випадків;
- Чернігівська область — 39 випадків.