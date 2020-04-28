На Полтавщині легковик в'їхав у трактор, що їхав попереду, - водій загинув на місці

Сегодня, 10:09 Просмотров: 1 296 Комментариев: 1

27 квітня в Хорольському районі, на автодорозі між селами Вишняки та Костюки, сталася смертельна ДТП. Про деталі аварії розповів департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





46-річний мешканець села Костюки їхав на машині ВАЗ-2106, попереду їхав трактор «МТЗ» під керуванням 42-річного жителя села Вишняки. Водій легковика не витримав безпечну швидкість руху та зіткнувся з трактором. Після цього автомобіль з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій «Жигулів» загинув на місці пригоди.





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, пасажирка легковика 1985 з тілесними ушкодженнями госпіталізована до лікарні. Водій трактора тілесних ушкоджень не отримав, від госпіталізації відмовився.





Відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





Поліція встановлює причини та обставини події.



