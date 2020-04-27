Ефектне випробування кременчуцькими ракетниками «Вільхи-М»

На полігоні Алібей в Одеській області відбулися вогневі випробування високоточної реактивної системи залпового вогню «Вільхи-М». Кременчуцькі ракетники зі 107 реактивного артилерійського полку Кременчука взяли участь у випробуванні нового українського реактивного снаряду. Про це повідомив заступник командира з морального та психологічного забезпечення, підполковник Роман Глущенко.
На відео видно процес підготовки «Вільхи-М» до запуску: від розгортання на позиції та заряджання до завантаження у високоточну ракету льотного завдання. Ракета влучила з відхиленням у лічені метри від мішені, яка була розташована за понад як 100 км від місця пуску. При цьому на кінцевому етапі польоту швидкість ракети становить 3,4 Маха - тобто близько 4000 км/год.