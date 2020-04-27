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Ефектне випробування кременчуцькими ракетниками «Вільхи-М»

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 446 Комментариев: 5

 

«Боги війни» вразили ціль за 100 кілометрів

На полігоні Алібей в Одеській області відбулися вогневі випробування високоточної реактивної системи залпового вогню «Вільхи-М». Кременчуцькі ракетники зі 107 реактивного артилерійського полку Кременчука взяли участь у випробуванні нового українського реактивного снаряду. Про це повідомив заступник командира з морального та психологічного забезпечення, підполковник Роман Глущенко.


«Вільха-М» – проєкт створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.



На відео видно процес підготовки «Вільхи-М» до запуску: від розгортання на позиції та заряджання до завантаження у високоточну ракету льотного завдання. Ракета влучила з відхиленням у лічені метри від мішені, яка була розташована за понад як 100 км від місця пуску. При цьому на кінцевому етапі польоту швидкість ракети становить 3,4 Маха - тобто близько 4000 км/год.



10
Автор: Альона Душенко
Теги: 107 полк ракетчики війна Вільха

Комментарии: 5

2 121
evil:
Сегодня, 14:43

Могли бы и шмальнуть по реальной цели. Например, по главе ДНР Пениса Душилина. Пусть даже и не попали бы, но в собственные штаны наложить его заставили бы...

 


13 3
329
Pereselenets:
Сегодня, 14:52

Цитата: evil

Могли бы и шмальнуть по реальной цели. Например, по главе ДНР Пениса Душилина. Пусть даже и не попали бы, но в собственные штаны наложить его заставили бы...

 

Ни в коем случае! Это чеПушилин - такое г...но, что еще поискать нужно. Он вреда оккупантам приносит столько, что МинСтецю и не снилось. В МММ свои таланты... Впрочем, у Кремля других нет.


6 3
112
Kremen.Club:
Сегодня, 15:50

Цитата: evil

Могли бы и шмальнуть по реальной цели. Например, по главе ДНР Пениса Душилина. Пусть даже и не попали бы, но в собственные штаны наложить его заставили бы...

 

 

Могли бы. А потом бы ответку ловили из более высокоточного и мощного военторговского, далее гробы на запад и очередная песня про эскалацию и нарушение "минска".


7 5
266
Добрыня:
Сегодня, 17:09

високоточної реактивної системи залпового вогню - так вообще бывает?!))))))))))


2 1
842
Angel737:
Сегодня, 18:34

Слава - 107 Реактивному Артилерійського полку Кременчука!!!


1 0

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