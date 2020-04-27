У полтавській квартирі сталося вбивство - 57-річному чоловіку оголосили про підозру

Сегодня, 13:39 Просмотров: 1 119 Комментариев: 1

У Полтаві про підозру в умисному вбивстві повідомили чоловіку 1963 року народження. Його посадили під варту, - інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.





Вбивство сталося увечері 24 квітня. За інформацією патрульної поліції Полтавської області, надійшов виклик про нанесення тілесних ушкоджень в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Головка. На місці події виявили тіло 55-річного чоловіка з ножовими пораненнями.





Менше ніж за годину патрульні поліцейські розшукали та затримали особу, ймовірно причетну до вбивства. За попередньою версією слідства, між господарем помешкання і загиблим виник конфлікт під час дозвілля.





У кримінальному провадженні призначені експертизи. Триває досудове розслідування.