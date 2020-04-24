Кременчук очікує 178 результатів ПЛР-дослідження з Полтавської лабораторії

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За останню добу 10 пацієнтів у нашому місті перевірили експрес-тестами, два з них показали позитивний результат

Станом на 24 квітня Кременчук очікує 178 результатів ПЛР-дослідження з Полтавської лабораторії. Як проінформували на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, вчора, 23 квітня, лабораторія проводила санобробку згідно з регламентом та не робила аналізів. На підтвердження чи спростування діагноза «коронавірусна хвороба» вчора туди з нашого міста відправили 28 біологічних зразків.





Також за добу 10 пацієнтів перевірили експрес-тестами, два з них показали позитивний результат.





Що стосується рівня захворюваності у Кременчуці, за останню добу з ГРВІ до лікарів звернулося 23 дорослих та 11 дітей, грип не реєструвався. Також виявили 4 пневмонії, пацієнти будуть перебувати на амбулаторному лікуванні, поставили 4 підозри на коронавірусну інфекцію, аналізи знову ж таки відправили до Полтавської лабораторії.