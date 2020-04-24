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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині тіло чоловіка знайшли у недогорілому багатті - у вбивстві підозрюють 34-річного односельця

Сегодня, 11:35 Просмотров: 1 337

Тіло виявили на подвір'ї підозрюваного

Слідчі Лубенського відділу поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, 21 квітня повідомили 34-річному жителю одного із сіл району про підозру в умисному вбивстві місцевого жителя. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, чоловіка підозрюють у вбивстві 57-річного односельця.


В ніч з 20 на 21 квітня тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили у недогорілому багатті на території подвір’я підозрюваного.


Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано судом міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство убийство костёр

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