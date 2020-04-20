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Кременчуг, Образование

25 квітня педколедж та ліцей «Політ» проведуть День відкритих дверей онлайн

Сегодня, 08:32 Просмотров: 1 143

 

У вас є змога відвідати ці навчальні заклади, не виходячи з дому, та поспілкуватися з секретарями приймальної комісії

25 квітня Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка та ліцей «Політ» запрошують кременчужан на День відкритих дверей, який вони проведуть онлайн.


Ви матимете можливість віртуально подорожувати цими навчальними закладами, не виходячи з дому, та поспілкуватися в режимі реального часу з секретарями приймальної комісії педагогічного коледжу та ліцею «Політ».


Трансляція відбуватиметься з 10.00 до 14.00 за допомогою Messenger Facebook.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: педколледж ліцей Політ день открытых дверей трансляция фейсбук
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