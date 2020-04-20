14-річні кременчужани можуть отримати паспорт незалежно від місця реєстрації

Сегодня, 09:01 Просмотров: 970

Під час карантину документ можна замовити у ЦНАПі чи в територіальному підрозділі ДМС

В умовах карантину 14-річні кременчужани можуть отримати паспорт у ЦНАПі чи в територіальному підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації.





Кременчуцький ЦНАП нагадує, що відповідно до чинного законодавства, кожен громадянин нашої країни, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України − документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Він виготовляється у формі картки та містить безконтактний електронний носій. Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку − на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного віку − на кожні 10 років.





Якщо для оформлення паспорта ви оберете Кременчуцький ЦНАП, то треба підготувати перелік необхідних документів, детальніше ТУТ . За бажанням можна звернутися у головний офіс (вул. Гагаріна, 14) або Автозаводський відділ (вул. Героїв України, 11-А) ЦНАПу.





Важливо: прийом документів здійснюється виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Для уточнення деталей та реєстрації в електрону чергу телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.