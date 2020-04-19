Лікарі показали як виглядають, коли оглядають кременчужан хворих на коронавірус

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2 977 Комментариев: 2

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», де лікуються кременчужани хворі на коронавірус, показали як виглядає медичний персонал, який рятує життя кременчужанам.

- Пацієнти, в основному, середнього та легкого ступеню важкості. Вкрай тяжких немає. Я поспілкувалась із хворими - претензії вислухала лише від однієї жінки. Проведено роз’яснювальну роботу з медичним персоналом, щоб надалі уникати таких непорозумінь. – написала директор лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова.

За словами директора, в одній з частин інфекційного відділення проводяться ремонтні. Роботи проводять за рахунок міського бюджету, благодійної допомоги громадян міста, депутатів, благодійних фондів та підприємств. Уже незабаром буде використовуватись іще 8 боксів.

- У 2019 році за рахунок міського бюджету уже були відремонтовані бокси за сучасними вимогами. Було заплановано зробити в 2020 році ремонт коридору, але коронавірус вніс свої корективи у наші плани.



Я вітаю вас усіх з прийдешніми Великодніми святами! Звертаюся від імені медичних працівників: ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА!

БОГ – не в церкві! Бог у наших вчинках, у наших серцях! Подбайте про себе, про своїх близьких, про нас! Ми, працівники лікарні, не маємо права залишатися вдома! Хочу ще раз подякувати колективу КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", за витримку, мужність, розуміння – сказала Оксана Корлякова.