Кременчук у вогні: рятувальники ліквідували 8 пожеж за минулу добу на Полтавщині

Сегодня, 15:15 Просмотров: 1 226

За минулу добу рятувальники ліквідували 8 пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Полтавській області.





Горіння зафіксовані у Полтаві і Кременчуці, а також у Зінківському, Миргородському, Гребінківському, Кременчуцькому та Лохвицькому районах.

Внаслідок займань знищено понад 25 га сухої рослинності та сміття та 2 занедбані будівлі. Врятували - одну будівлю.





У Кременчуці за минуо добу зафіксовано дві пожежі: 2 га сухої трави горіло на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, а також 1 га сухостою згорів на вул. В. Стефаника. У Кременчуцькому районі в с. Мала Кохнівка згорів 1 га сухої трави.





- Не оговтались від попередньої пожежі, як новий підпал в іншому місці! Вже навіть міський голова приїхав. - поділився кременчужанин Дмитро Бречко.







