Кременчук у вогні: рятувальники ліквідували 8 пожеж за минулу добу на Полтавщині

Горіло у Кременчуці, Полтаві, Зінківському, Миргородському, Гребінківському, Кременчуцькому та Лохвицькому районах
За минулу добу рятувальники ліквідували 8 пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Полтавській області.
Горіння зафіксовані у Полтаві і Кременчуці, а також у Зінківському, Миргородському, Гребінківському, Кременчуцькому та Лохвицькому районах.
Внаслідок займань знищено понад 25 га сухої рослинності та сміття та 2 занедбані будівлі. Врятували - одну будівлю.
У Кременчуці за минуо добу зафіксовано дві пожежі: 2 га сухої трави горіло на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, а також 1 га сухостою згорів на вул. В. Стефаника. У Кременчуцькому районі в с. Мала Кохнівка згорів 1 га сухої трави.
- Головне управління ДСНС України у Полтавській області вкотре звертається до громадян з приводу обережного поводження з вогнем! Не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні, що приводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.
Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером «101». - йдеться у повідомленні рятувальників.