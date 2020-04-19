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Происшествия

Кременчук у вогні: рятувальники ліквідували 8 пожеж за минулу добу на Полтавщині

Сегодня, 15:15 Просмотров: 1 226

 

Горіло у Кременчуці, Полтаві, Зінківському, Миргородському, Гребінківському, Кременчуцькому та Лохвицькому районах

За минулу добу рятувальники ліквідували  8 пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Полтавській області. 


Горіння зафіксовані у Полтаві і Кременчуці, а також у Зінківському, Миргородському, Гребінківському, Кременчуцькому та Лохвицькому районах.

Внаслідок займань знищено понад 25 га сухої рослинності та сміття та 2 занедбані будівлі. Врятували - одну будівлю.


У Кременчуці за минуо добу зафіксовано дві пожежі: 2 га сухої трави горіло на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, а також 1 га сухостою згорів на вул. В. Стефаника. У Кременчуцькому районі в с. Мала Кохнівка згорів 1 га сухої трави. 


- Не оговтались від попередньої пожежі, як новий підпал в іншому місці! Вже навіть міський голова приїхав. - поділився кременчужанин Дмитро Бречко.


 


- Головне управління ДСНС України у Полтавській області вкотре звертається до громадян з приводу обережного поводження з вогнем! Не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні, що приводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території. 


Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером «101». - йдеться у повідомленні рятувальників. 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: ДСНС, Дмитро Бречко
Теги: пожар
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