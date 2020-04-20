Комунальні борги за березень та квітень не вплинуть на призначення субсидій

Сегодня, 10:05 Просмотров: 725

У травні управління соціального захисту населення призначатимуть субсидії кременчужанам на неопалювальний період. Усім домогосподарствам, які отримували цей вид допомоги в опалювальному періоді 2019-2020 років, субсидію призначать автоматично, без звернення громадян.



При цьому заборгована оплата за житлово-комунальні послуги під час карантину (за березень – квітень) не вважатиметься простроченою заборгованістю, наголосили в департаменті соціального захисту населення. Тобто якщо одержувач субсидії з якихось причин не зміг розрахуватися за цей період, борг вплине на його право отримувати субсидію в неопалювальному періоді.



Такі послаблення для боржників під час карантину ввів уряд. Хоча законодавство передбачає: субсидія не призначається при наявності простроченої понад два місяці заборгованості за компослуги, строк позовної давності якої не минув, і якщо сума заборгованості при цьому складає понад 340 грн (20 неоподаткованих мінімумів громадян). Тобто якщо субсидіант має борги за інші місяці (крім березня та квітня), він позбудеться права на субсидію.



Телефони для довідок:





УСЗН Автозаводського району 75-86-86, 75-86-85, (068)265-68-25

УСЗН Крюківського району 6-13-63, (096)403-29-69, (050)582-03-92.







