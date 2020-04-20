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Происшествия

Сімейними сварками кременчужани зустріли Великдень

Сегодня, 09:51 Просмотров: 3 178

 

Особливо на Молодіжному

За неділю, 19 квітня, на лінію «102» у Кременчуці та регіоні надійшло повідомлень більше, ніж у звичайні дні. Про це повідомляє пресслужба поліції Кременчука. 


За даними правоохоронців, в основному у пасхальну добу серед злочинів передували сімейні конфлікти. 


- Багато було повідомлень з Молодіжного: порушення тиші, групи біля під’їзду, сімейні сварки і незначні тілесні ушкодження. Тяжких злочинів не зафіксовано - зауважила прес-офіцер поліції Анна Васенко.


У Кременчуці та підпорядкованих підрозділах зареєстрували 253 виклики та порушили 18 кримінальних проваджень:

  • в Автозаводському районі - 120/9 (ст.309 ч.1 наркотики - 1, ст.125 ч.1 легкі тілесні -3, ст. 185 крадіжки - 3)
  • у Крюківському районі - 74/3  (ст.185 ч3 -1, с т. 125 ч1 -2)
  • у Кременчуцькому районі - 32/4 ( ст.185 ч3 -1, ст.185 ч1 -1, с т. 125 ч1 -1)
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Автор: Альона Душенко
Теги: семейное насилие
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