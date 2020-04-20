Сімейними сварками кременчужани зустріли Великдень

Сегодня, 09:51 Просмотров: 3 178

Особливо на Молодіжному

За неділю, 19 квітня, на лінію «102» у Кременчуці та регіоні надійшло повідомлень більше, ніж у звичайні дні. Про це повідомляє пресслужба поліції Кременчука.





За даними правоохоронців, в основному у пасхальну добу серед злочинів передували сімейні конфлікти.





- Багато було повідомлень з Молодіжного: порушення тиші, групи біля під’їзду, сімейні сварки і незначні тілесні ушкодження. Тяжких злочинів не зафіксовано - зауважила прес-офіцер поліції Анна Васенко.





У Кременчуці та підпорядкованих підрозділах зареєстрували 253 виклики та порушили 18 кримінальних проваджень: