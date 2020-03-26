Субсидії під час карантину: 5 основних змін, які запровадив уряд

Уряд заборонив припиняти надання субсидій під час карантину та задекларував їх збільшення. У середньому - на 300 грн, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
На засіданні 25 березня Кабмін вніс зміни до порядку надання субсидій. Про це повідомляє урядовий портал.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував збільшення субсидій на оплату комунальних послуг та спрощення порядку їх надання у період карантину. Постанова, зокрема, додатково захистить громадян, які звільнені в період карантину.
«В середньому збільшення субсидій для українських родин складатиме орієнтовно 300 грн», - зазначив прем'єр. За його словами, механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.
5 основних змін у призначенні субсидій
- Громадянам, які втратили роботу під час карантину, для розрахунку житлової субсидії враховуватимуть розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої (раніше) заробітної плати. Для цього громадяни мають стати на облік у службі зайнятості як безробітні.
- Заборонено припинення надання житлових субсидій на період обмежувальних заходів.
- На період обмежувальних заходів розрахунок житлових субсидій проводитиметься з урахуванням збільшених на 50 % соціальних нормативів у зв'язку зі збільшенням вимушеним перебуванням дома і збільшенням споживання електроенергії, газу, гарячої води тощо.
- Базовий відсоток плати за комунальні послуги, який впливає на розмір призначених субсидій, не збільшуватимуть з 15% до 20% з 1 травня, як це передбачалося попередньою постановою уряду. (Якби норма запрацювала, розмір субсидій би зменшився, а частина українців втратила б їх взагалі.)
- Спрощено процедуру призначення субсидій. На наступний (не опалювальний) період її призначатимуть без звернень громадян всім домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному періоді 2019-2020 років.
«У нас є базовий відсоток плати за комунальні послуги - 15 %. Це так, як сьогодні нараховується субсидія. Але з 1 травня планувалось встановлення 20%. Пропонуємо залишити 15 %, оскільки ми перепризначаємо всім субсидії, а також для того, щоб не втратити соціальну спрямованість», - наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Текст постанови поки що не опублікований. Тільки-но він з’явиться на порталі, ми розповімо про зміни більш докладно.