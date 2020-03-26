Субсидії під час карантину: 5 основних змін, які запровадив уряд

Сегодня, 10:45 Просмотров: 2 058 Комментариев: 6

Уряд заборонив припиняти надання субсидій під час карантину та задекларував їх збільшення. У середньому - на 300 грн, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

На засіданні 25 березня Кабмін вніс зміни до порядку надання субсидій. Про це повідомляє урядовий портал.





Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував збільшення субсидій на оплату комунальних послуг та спрощення порядку їх надання у період карантину. Постанова, зокрема, додатково захистить громадян, які звільнені в період карантину.





«В середньому збільшення субсидій для українських родин складатиме орієнтовно 300 грн», - зазначив прем'єр. За його словами, механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.





5 основних змін у призначенні субсидій

Громадянам, які втратили роботу під час карантину, для розрахунку житлової субсидії враховуватимуть розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої (раніше) заробітної плати. Для цього громадяни мають стати на облік у службі зайнятості як безробітні. Заборонено припинення надання житлових субсидій на період обмежувальних заходів. На період обмежувальних заходів розрахунок житлових субсидій проводитиметься з урахуванням збільшених на 50 % соціальних нормативів у зв'язку зі збільшенням вимушеним перебуванням дома і збільшенням споживання електроенергії, газу, гарячої води тощо. Базовий відсоток плати за комунальні послуги, який впливає на розмір призначених субсидій, не збільшуватимуть з 15% до 20% з 1 травня, як це передбачалося попередньою постановою уряду. (Якби норма запрацювала, розмір субсидій би зменшився, а частина українців втратила б їх взагалі.) Спрощено процедуру призначення субсидій. На наступний (не опалювальний) період її призначатимуть без звернень громадян всім домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному періоді 2019-2020 років.

«У нас є базовий відсоток плати за комунальні послуги - 15 %. Це так, як сьогодні нараховується субсидія. Але з 1 травня планувалось встановлення 20%. Пропонуємо залишити 15 %, оскільки ми перепризначаємо всім субсидії, а також для того, щоб не втратити соціальну спрямованість», - наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.





Текст постанови поки що не опублікований. Тільки-но він з’явиться на порталі, ми розповімо про зміни більш докладно.