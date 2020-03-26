Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна156
Кременчук0
Хворі:
Україна150
Кременчук0
Вилікувалось:
Україна1
Кременчук0
Померло:
Україна5
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні зросла до 156 осіб

Сегодня, 10:16 Просмотров: 2 505 Комментариев: 3

 

Відповідна інформація актуальна станом на 10.00

Сьогодні, 26 березня, о 10.00, Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні. Кількість хворих вже дорівнює 156.


Станом на 22.00 25 березня інфікованих було на рівні 145 осіб.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1 випадок;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 7 випадків;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
  • м. Київ — 34 випадки;
  • Київська область — 24 випадки;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 1;
  • Одеська область — 4;
  • Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
  • Черкаська область — 2 випадки.

Нагадаймо, учора від COVID-19 в Україні померла п'ята людина.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 3

40
gansit:
Сегодня, 10:50

Информация устарела,в Сумской области есть уже один умерший,там тоже наверное не делали тесты,впрочем как и у нас Усанова  не компетентная.


+3
221
stronzo:
Сегодня, 10:56

Каждый вечер наступает вдруг
Если тебе делать нечего мой друг
Если ты от своей жизни устал
Может быть заглянешь в наш
Вечерний квартал...scream


-2
4 264
Туся:
Сегодня, 11:15

 До міста повернулося дуже багато заробітчан, і мабуть  таки привезли заразу. На вулиці потеплішало, і простуди повинні іти на спад, а бачимо зовсім навпаки. Хворих з ознаками грз почастішало, а в лікарнях перебуває майже75 чоловік з запаленнями легень!  З чого б це? На вірус ніхто не перевіряє, ото ж довести, що це саме гріп, не можливо. Висновки робіть самі.



 Фейсбук майорить замітками, що захворівші депи, та високовпливові чиновники вимагають віп палат та особливих відділень з класними умовами перебування , для себе коханих! І кожен завідуючий своєї лікарні обов,язково виповнить ці вимоги. Бо в нашій Гондурасії гроші рулять!! А, в цих хворих їх кури не клюють... 


+6
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