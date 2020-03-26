Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні зросла до 156 осіб

Відповідна інформація актуальна станом на 10.00
Сьогодні, 26 березня, о 10.00, Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні. Кількість хворих вже дорівнює 156.
Станом на 22.00 25 березня інфікованих було на рівні 145 осіб.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1 випадок;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Запорізька область — 7 випадків;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
- м. Київ — 34 випадки;
- Київська область — 24 випадки;
- Львівська область — 2 випадки;
- Луганська область — 1;
- Одеська область — 4;
- Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
- Черкаська область — 2 випадки.
Нагадаймо, учора від COVID-19 в Україні померла п'ята людина.