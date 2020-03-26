Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні зросла до 156 осіб

Сегодня, 10:16 Просмотров: 2 505 Комментариев: 3

Відповідна інформація актуальна станом на 10.00

Сьогодні, 26 березня, о 10.00, Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні. Кількість хворих вже дорівнює 156.





Станом на 22.00 25 березня інфікованих було на рівні 145 осіб.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1 випадок;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Запорізька область — 7 випадків;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;

м. Київ — 34 випадки;

Київська область — 24 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1;

Одеська область — 4;

Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область — 2 випадки.

Нагадаймо, учора від COVID-19 в Україні померла п'ята людина.