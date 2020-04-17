Вот сколько защитных масок и респираторов есть в первой, «Кременчугской» и детской больницах

Инфекционные отделения детской больницы и больницы «Кременчугской» обеспечены средствами индивидуальной защиты на три недели вперед. Об этом сообщил на заседании депутатской комиссии по вопросам здравоохранения руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.
Детская больница и больница «Кременчугская» – опорные, в их инфекционных отделениях лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим медикам там необходимо значительно больше средств индивидуальной защиты, и эти средства должны быть более высокого класса защиты.
Руководитель горздрава доложил, каким запасом обладает инфекционное отделение каждой больницы по состоянию на 16 апреля.
Больница интенсивной терапии «Кременчугская»:
Кременчугская городская детская больница:
Депутаты требовали, чтобы руководитель горздрава сказал, сколько бахил есть в больнице. Он ответил:
Также Середа сообщил, какими запасами средств индивидуальной защиты обладает первая городская больница им. Богаевского. Эта больница не относится к опорным, но её планируют задействовать на третьем этапе борьбы с коронавирусной инфекцией. Третий этап – это предполагаемый период, когда количество инфицированных резко возрастет (пик эпидемии). Этот мрачный период может и не наступить, но к нему готовятся. Вот сегодняшние запасы первой больницы.
Первая городская больница им. Богаевского: