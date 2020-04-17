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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Вот сколько защитных масок и респираторов есть в первой, «Кременчугской» и детской больницах

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 972 Комментариев: 3

 

Этого хватит на три недели – утверждает горздрав

Инфекционные отделения детской больницы и больницы «Кременчугской» обеспечены средствами индивидуальной защиты на три недели вперед. Об этом сообщил на заседании депутатской комиссии по вопросам здравоохранения руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.


Детская больница и больница «Кременчугская» – опорные, в их инфекционных отделениях лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим медикам там необходимо значительно больше средств индивидуальной защиты, и эти средства должны быть более высокого класса защиты.


Руководитель горздрава доложил, каким запасом обладает инфекционное отделение каждой больницы по состоянию на 16 апреля.


Больница интенсивной терапии «Кременчугская»:

  • костюмы биозащиты многоразовые – 611 (запаса хватит на месяц работы)
  • маски медицинские – 2136 (запаса хватит на три недели работы)
  • перчатки нестерильные – 6660
  • респираторы класса FFP2 – 1737
  • бахилы – 700
  • высокие бахилы – 100 (для работы в инфекционных отделениях)


Кременчугская городская детская больница:

  • костюм биозащиты многоразовый – 20
  • маски медицинские – 11 680
  • перчатки нестерильные – 11460
  • очки защитные щитки – 140
  • респираторы класса FFP2 – 3495
  • халаты изолирующие одноразовые – 667


Депутаты требовали, чтобы руководитель горздрава сказал, сколько бахил есть в больнице. Он ответил:


– Бахіл вистачає, та бахіли не захищають органи дихання від коронавірусної інфекції!


Также Середа сообщил, какими запасами средств индивидуальной защиты обладает первая городская больница им. Богаевского. Эта больница не относится к опорным, но её планируют задействовать на третьем этапе борьбы с коронавирусной инфекцией. Третий этап – это предполагаемый период, когда количество инфицированных резко возрастет (пик эпидемии). Этот мрачный период может и не наступить, но к нему готовятся. Вот сегодняшние запасы первой больницы.


Первая городская больница им. Богаевского:

  • перчатки нестерильные – 2250 (на 14 дней)
  • маски медицинские одноразовые – 1500
  • защитные очки – 75
  • респираторы класса FFP2 – 100 (на 7 дней)
  • бахилы – 500
  • бахилы высокие – 50 (для работы с инфицированными)
1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid 19 заражение средства защиты респираторы маски медицинские бахилы Кременчуг

Комментарии: 3

88
Чувааак:
Сегодня, 15:17

Бахіли - інакше як удовим маркетинговим ходом їх не охарактеризуєш. Так, вони захищають поверхні пілоги лікарні від бруду з протектора черевик, в т.ч. і від вологи, тим самим якоби подовжуючи термін між вологими прибираннями, але як засоби захисту!... Медсестри з лікарями більше наносять коли йдуть з перекуру, при цьому не дай Боже дорікнути щоб вдягли бахіли...


6 0
1 418
ankrem:
Сегодня, 15:19

А очки Кременчуцкой не положены ?


3 0
31
olte:
Сегодня, 18:41

А какое количество персонала в больницах, сколько защитных средств потрачено, придерживаются ли норм на использование средств защиты, определенных Минздравом? Или сильно экономят в ожидании особой ситуации? Не боятся ли упустить тот момент, когда окажется, что особая ситуация уже настала? Защищают ли водителей, младший мед. персонал и т.п.?


2 0

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