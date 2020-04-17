Вот сколько защитных масок и респираторов есть в первой, «Кременчугской» и детской больницах

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 972 Комментариев: 3

Инфекционные отделения детской больницы и больницы «Кременчугской» обеспечены средствами индивидуальной защиты на три недели вперед. Об этом сообщил на заседании депутатской комиссии по вопросам здравоохранения руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.



Детская больница и больница «Кременчугская» – опорные, в их инфекционных отделениях лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим медикам там необходимо значительно больше средств индивидуальной защиты, и эти средства должны быть более высокого класса защиты.





Руководитель горздрава доложил, каким запасом обладает инфекционное отделение каждой больницы по состоянию на 16 апреля.



Больница интенсивной терапии «Кременчугская»:

костюмы биозащиты многоразовые – 611 (запаса хватит на месяц работы)

маски медицинские – 2136 (запаса хватит на три недели работы)

перчатки нестерильные – 6660

респираторы класса FFP2 – 1737

бахилы – 700

высокие бахилы – 100 (для работы в инфекционных отделениях)



Кременчугская городская детская больница:

костюм биозащиты многоразовый – 20

маски медицинские – 11 680

перчатки нестерильные – 11460

очки защитные щитки – 140

респираторы класса FFP2 – 3495

халаты изолирующие одноразовые – 667



Депутаты требовали, чтобы руководитель горздрава сказал, сколько бахил есть в больнице. Он ответил:





– Бахіл вистачає, та бахіли не захищають органи дихання від коронавірусної інфекції!





Также Середа сообщил, какими запасами средств индивидуальной защиты обладает первая городская больница им. Богаевского. Эта больница не относится к опорным, но её планируют задействовать на третьем этапе борьбы с коронавирусной инфекцией. Третий этап – это предполагаемый период, когда количество инфицированных резко возрастет (пик эпидемии). Этот мрачный период может и не наступить, но к нему готовятся. Вот сегодняшние запасы первой больницы.



Первая городская больница им. Богаевского: