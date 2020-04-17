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У Кременчуці викрили мережу гральних закладів, що «маскувалися» під кальянні та інтернет-кафе

Сегодня, 15:19 Просмотров: 1 407 Комментариев: 3

 

В організації підпільного бізнесу підозрюють трьох кременчужан

У Кременчуці правоохоронці викрили незаконну діяльність у сфері грального бізнесу. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, гральні заклади працювали під прикриттям кальянних та інтернет-кафе. Для цього винаймали у місті ряд нежитлових приміщень. У причетності до нелегального бізнесу підозрюють трьох жителів Кременчука.


Під час проведення обшуків слідчі вилучили комп’ютерну техніку, маршрутизатори, Wi-Fi-роутери, мобільні термінали, банківські карти, відеореєстратори, чорнові записи, документи й готівку у національній та іноземній валюті. За викритими фактами поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 170 тисяч до 680 тисяч гривень штрафу.


 

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: гральні автомати

Комментарии: 3

195
cheh_a:
Сегодня, 15:38

в чем проблема играть в интернете-зачем эти заведения)


2 1
178
DarkFolko:
Сегодня, 16:09

Цитата: cheh_a

в чем проблема играть в интернете-зачем эти заведения)

в интернете наликом нельзя платить, в интернете не наливают, в интренете в долг(залог) не дают... и как же АТМОСФЕРА!!!


7 0
2 497
ИМХО:
Сегодня, 17:51

Цитата: DarkFolko
Цитата: cheh_a

в чем проблема играть в интернете-зачем эти заведения)

в интернете наликом нельзя платить, в интернете не наливают, в интренете в долг(залог) не дают... и как же АТМОСФЕРА!!!

smile

+1


0 0

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