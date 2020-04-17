У Кременчуці викрили мережу гральних закладів, що «маскувалися» під кальянні та інтернет-кафе

Сегодня, 15:19 Просмотров: 1 407 Комментариев: 3

У Кременчуці правоохоронці викрили незаконну діяльність у сфері грального бізнесу. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, гральні заклади працювали під прикриттям кальянних та інтернет-кафе. Для цього винаймали у місті ряд нежитлових приміщень. У причетності до нелегального бізнесу підозрюють трьох жителів Кременчука.





Під час проведення обшуків слідчі вилучили комп’ютерну техніку, маршрутизатори, Wi-Fi-роутери, мобільні термінали, банківські карти, відеореєстратори, чорнові записи, документи й готівку у національній та іноземній валюті. За викритими фактами поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 170 тисяч до 680 тисяч гривень штрафу.



