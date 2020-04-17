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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Пациентов из района будут возить в больницу «Кременчугскую» – пока в ЦРБ не закончат дезинфекцию

Сегодня, 15:41 Просмотров: 1 589

 

Обычно пациенты из района госпитализируются в ЦРБ

Городская больница интенсивного лечения «Кременчугская» будет принимать пациентов из Кременчугского района до тех пор, пока в Центральной районной больнице (ЦРБ) не закончится дезинфекция. Об этом сегодня сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба.


Он сказал, что это решение уже согласовано с руководителем областного департамента здравоохранения Виктором Лысаком.


Максим Середа сказал:


– Всі пацієнти з підозрами на інсульт, інфаркт тощо, яких везе екстренна медична допомога, будуть госпіталізовані у лікарню «Кременчуцьку», а якщо у них підозра на коронавірус – то до інфекційного відділення цієї лікарні. Лікарня інтенсивного лікування – опорна для госпітального округу, ми готові приймати пацієнтів з району.


Обычно пациенты из района госпитализируются в ЦРБ. Но там сегодня ЧП – у 8 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», двое из них – медики. Один из пациентов умер. В настоящее время в больнице проводятся противоэпидемические мероприятия, также дезинфицируется прилегающая территория.


Мэр Кременчуга предложил не возить в ЦРБ пациентов, пока там не проведут эпидрасследование и дезинфекцию. Руководитель кременчугского горздрава согласовал это предложение с областным департаментом здравоохранения.


Теперь районных пациентов повезут в «Кременчугскую». В Кременчугском районе зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции – в Песчаном, Максимовке, Каменных Потоках.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин эпидемия дезинфекция Кременчугский район Кременчуг

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