Пациентов из района будут возить в больницу «Кременчугскую» – пока в ЦРБ не закончат дезинфекцию

Городская больница интенсивного лечения «Кременчугская» будет принимать пациентов из Кременчугского района до тех пор, пока в Центральной районной больнице (ЦРБ) не закончится дезинфекция. Об этом сегодня сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба.
Он сказал, что это решение уже согласовано с руководителем областного департамента здравоохранения Виктором Лысаком.
Максим Середа сказал:
Обычно пациенты из района госпитализируются в ЦРБ. Но там сегодня ЧП – у 8 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», двое из них – медики. Один из пациентов умер. В настоящее время в больнице проводятся противоэпидемические мероприятия, также дезинфицируется прилегающая территория.
Мэр Кременчуга предложил не возить в ЦРБ пациентов, пока там не проведут эпидрасследование и дезинфекцию. Руководитель кременчугского горздрава согласовал это предложение с областным департаментом здравоохранения.
Теперь районных пациентов повезут в «Кременчугскую». В Кременчугском районе зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции – в Песчаном, Максимовке, Каменных Потоках.