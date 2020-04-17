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Происшествия

У ліфті пограбували 61-річну кременчужанку - підозрюваного затримали

Сегодня, 14:39 Просмотров: 1 966 Комментариев: 2

Зловмисником виявився 29-річний раніше судимий чоловік

Поліція Кременчука затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні 61-річної жінки. Подія сталася 16 квітня близько 19.00. Невідомий напав на неї у ліфті багатоповерхового будинку. Зловмисник забрав у жінки сумку з документами, мобільними телефонами і грошима, - інформує Кременчуцький відділ поліції.


Оперативники Кременчуцького відділу поліції встановили підозрюваного у пограбуванні. Ним виявився 29-річний раніше судимий кременчужанин. Поліція вилучила речові докази. На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.


За даним фактом слідчі здійснюють розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пограбування лифт грабеж

Комментарии: 2

2 497
ИМХО:
Сегодня, 15:09

Автор: Євгенія Каблучка

Евгения, можно фото грабителя, пусть даже с ретушированным лицом?!


4 1
90
VladimirS:
Сегодня, 17:44

Минус руку 29-летнему грабителю, ранее судимому (может тогда поумнеет)...


1 0

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