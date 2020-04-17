У ліфті пограбували 61-річну кременчужанку - підозрюваного затримали

Сегодня, 14:39 Просмотров: 1 966 Комментариев: 2

Поліція Кременчука затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні 61-річної жінки. Подія сталася 16 квітня близько 19.00. Невідомий напав на неї у ліфті багатоповерхового будинку. Зловмисник забрав у жінки сумку з документами, мобільними телефонами і грошима, - інформує Кременчуцький відділ поліції.





Оперативники Кременчуцького відділу поліції встановили підозрюваного у пограбуванні. Ним виявився 29-річний раніше судимий кременчужанин. Поліція вилучила речові докази. На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.





За даним фактом слідчі здійснюють розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.