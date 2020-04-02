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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Планову вакцинацію дітей під час карантину ніхто не відміняв: для цього треба відвідати медзаклад

Сегодня, 16:44 Просмотров: 1

 

Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа повідомив, що приміщення поліклінік дехінфікують чотири рази на день, тому приходити туди з дітьми безпечно

Планову вакцинацію дітей під час карантину ніхто не відміняв. На засіданні штабу щодо запобігання коронавірусу начальник управління охорони здоров'я Кременчука Максим Середа на запитання «Телеграфа» пояснив, що для її проведення педіатри не виїжджатимуть до домівок кременчужан, містяни мають приводити своїх дітей у медичні заклади.


У поліклініках є дні здорової дитини, у які не приймають маленьких пацієнтів з температурою, і можна у безпечних умовах отримати щеплення.


Приміщення медзакладів дезінфікують чотири рази на день, тому приходити туди з дітьми безпечно.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: poltava.to
Теги: карантин вакцинация прививки дети
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