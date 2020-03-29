В інфекційному відділенні людей з підозрою на COVID-19 кладуть в один бокс

Сегодня, 16:30 Просмотров: 3 654 Комментариев: 2

29 березня під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу говорили про те, як розміщують у боксованих палатах інфекційного відділення людей, у яких є підозра на COVID-19. Двох жінок поклали в один бокс, пізніше виявилося, що одна з них хвора на коронавірус.



- Якщо обидва пацієнти надходять з підозрою на коронавірус, вони можуть знаходитися в одному боксі, - повідомив начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.



- А якщо у одного підозра підтвердиться, а у іншого - ні? - спитав міський голова Віталій Малецький. - Ми створюємо точку вторинного інфікування, чи що?



На що Максим Середа зазначив, що у Кременчуці, як і в кожному місті України, немає змоги кожного хворого розміщувати в окремій палаті, їх просто не вистачить. Але тут же зізнався, що у лікарні є 8 вільних боксів в інфекційному відділенні.



- Чому не можна було покласти пацієнта у вільний бокс, поясніть мені?! Де логіка? У вас 8 вільних боксів, і ви людей кладете в один? - обурився мер. - Якщо у вас є вільний бокс, використовуйте його, розведіть людей, максимально дистанцюйте одного від одного, не створюйте там ще одне місце, де всі один одного перезаражають.





На це Максим Середа відповів, що кілька днів тому був момент, коли усі палати були зайняті, тому й вирішили покласти двох людей в одну.



