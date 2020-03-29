14 «швидких» без діла стоять під стінами станції швидкої допомоги

Сегодня, 17:03 Просмотров: 2 097

14 нових автомобілів «швидкої» без діла стоять під станцією швидкої допомоги. Про це на штабі оперативного реагування повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- 14 новісіньких швидких допомог, які стоять під забором станції швидкої допомоги, що з ними? Це буде виставка металобрухту чи вони все-таки поїдуть? – запитав мер у керівника управління охорони здоров’я Максима Середи.





- Вони чекають встановлення GPS-навігаторів, – відповів Максим Середа.





На питання, чи можуть навігатори встановити сьогодні/завтра, керівник управління охорони здоров’я повідомив, що їх встановлює обласне автогосподарство, проблем з підписанням договору з нашого боку немає.

- Ми договори відправили на Полтаву. Коли нові машини виїдуть на маршрути, то старі ми заберемо у наші лікарні, - зазначив Максим Середа.

- Що нам заважає зробити це ще вчора… Я про старі не кажу, про нові 14 автомобілів, які стоять під парканом… Не кажіть, що це від нас не залежить... Машини мають виїхати якомога швидше, – зауважив мер Віталій Малецький.

Має бути створений графік щодо виїзду нових машин на лінію і передачу місту умовно старих «швидких» для потреб лікарень.