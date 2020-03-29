14 «швидких» без діла стоять під стінами станції швидкої допомоги

14 нових автомобілів «швидкої» без діла стоять під станцією швидкої допомоги. Про це на штабі оперативного реагування повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
- 14 новісіньких швидких допомог, які стоять під забором станції швидкої допомоги, що з ними? Це буде виставка металобрухту чи вони все-таки поїдуть? – запитав мер у керівника управління охорони здоров’я Максима Середи.
- Вони чекають встановлення GPS-навігаторів, – відповів Максим Середа.
На питання, чи можуть навігатори встановити сьогодні/завтра, керівник управління охорони здоров’я повідомив, що їх встановлює обласне автогосподарство, проблем з підписанням договору з нашого боку немає.
- Ми договори відправили на Полтаву. Коли нові машини виїдуть на маршрути, то старі ми заберемо у наші лікарні, - зазначив Максим Середа.
- Що нам заважає зробити це ще вчора… Я про старі не кажу, про нові 14 автомобілів, які стоять під парканом… Не кажіть, що це від нас не залежить... Машини мають виїхати якомога швидше, – зауважив мер Віталій Малецький.
Має бути створений графік щодо виїзду нових машин на лінію і передачу місту умовно старих «швидких» для потреб лікарень.