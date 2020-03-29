Продовження історії: учасник ДТП на вулиці Соборній хотів дати поліцейським хабара

Сегодня, 17:27 Просмотров: 1 204

Учасник ДТП на вулиці Соборній намагався дати поліцейським хабара.









За інформацією патрульної поліції Кременчука, під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння: нестійка хода, запах алкоголю.





Проходити огляд на стан сп’яніння водій погодився, результат — 2,85 проміле алкоголю.





П'яний кермувальник, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейським хабара. На повідомлення про кримінальну відповідальність він зовсім не звертав уваги.





Тож на водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Щоб зафіксувати пропозицію неправомірної вигоди, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.