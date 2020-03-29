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Продовження історії: учасник ДТП на вулиці Соборній хотів дати поліцейським хабара

Сегодня, 17:27 Просмотров: 1 204

 

Чоловік був п'яним

Учасник ДТП на вулиці Соборній намагався дати поліцейським хабара.


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За інформацією патрульної поліції Кременчука, під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння: нестійка хода, запах алкоголю.


Проходити огляд на стан сп’яніння водій погодився, результат — 2,85 проміле алкоголю.


П'яний кермувальник, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейським хабара. На повідомлення про кримінальну відповідальність він зовсім не звертав уваги.


Тож на водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.


Щоб зафіксувати пропозицію неправомірної вигоди, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: взятка ДТП полиция водитель
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