Аll inclusive по-кременчуцьки: чоловік, повернувшись з Австралії, вимагає безкоштовну їжу

Сегодня, 18:01 Просмотров: 3 314 Комментариев: 6

Кременчужанин, повернувшись з Австралії, вимагає повний all inclusive. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу оперативного реагування.





- Це вам не Великобританія. У нас є звернення на 15-63, людина повернулася з Австралії, живе в елітному будинку й знаходиться на самоізоляції. Людина вимагає від служб забезпечити його безкоштовно продуктами харчування. Зважаючи на вартість житла у цьому будинку, я думаю він може собі це дозволити (оплатити продукти харчування – ред.). Якщо є шаблони, які працюють, то в реаліах України недостатні й неможливі, – зауважив міський голова.