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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Аll inclusive по-кременчуцьки: чоловік, повернувшись з Австралії, вимагає безкоштовну їжу

Сегодня, 18:01 Просмотров: 3 314 Комментариев: 6

 

Кременчужанин знаходиться на самоізоляції

Кременчужанин, повернувшись з Австралії, вимагає повний all inclusive. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу оперативного реагування.


- Це вам не Великобританія. У нас є звернення на 15-63, людина повернулася з Австралії, живе в елітному будинку й знаходиться на самоізоляції. Людина вимагає від служб забезпечити його безкоштовно продуктами харчування. Зважаючи на вартість житла у цьому будинку, я думаю він може собі це дозволити (оплатити продукти харчування – ред.). Якщо є шаблони, які працюють, то в реаліах України недостатні й неможливі, – зауважив міський голова.

4
Автор: Альона Душенко
Теги: самоізоляція

Комментарии: 6

168
cheh_a:
Сегодня, 18:14

если нет типа пойдет заражать ?


+18
354
evgeniys:
Сегодня, 18:34

Разве что обратный билет в Австралию, пусть за бесплатным кенгуру на охоту бесплатно пойдет.smile


+5
3 409
Дмитрий:
Сегодня, 18:48

а мордьі таким когда бить будуть ?


+13
771
Angel737:
Сегодня, 18:51

А Балалайку он не хочет ?!

Летел-бы он обратно в Австралию получать гражданство и остаться там навсегда.

И пусть, от тамошнего правительства требуют шо хочет.

Медики жизнью рискуют каждый день!

Особенно в Инфекционке.

А тут видители, продукты Бесплатно подавай!

Дурдом!

 


+8
414
Trik-Trak:
Сегодня, 19:30

Вот так ловко  негатив, злость, раздражение горожан мэр перевёл на мифического "австралийца". А существует ли он в реальности или нет - пойди проверь ) Креатив веталькиной команды зашкаливает!


+8
78
Antivata:
Сегодня, 19:35

Интересно услышать самого австралийца, а то честный мэр может немного прип..деть).


+10
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