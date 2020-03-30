Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна480
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Здоровье, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

Станом на 29 березня в Україні найбільше на коронавірус хворіють люди віком від 31 до 40 років

Сегодня, 07:22 Просмотров: 1 788 Комментариев: 4

 

У МОЗ вважають, що люди молодших вікових груп все ще зневажливо ставляться до загрози зараження

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. Таку статистику оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.


- Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості, - заявив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.


Крім цього, зафіксували випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.


Статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:

  • від 0 до 10 років - 5,4%;
  • від 11 до 20 років - 4,5%;
  • від 21 до 30 років - 12,5%;
  • від 31 до 40 років - 22,4%;
  • від 41 до 50 років - 20,4%;
  • від 51 до 60 років - 21,3%;
  • від 61 до 70 років - 11,9%;
  • від 71 до 80 років - 1,4%;
  • від 81 до 90 років - 0,2%.


Також 27 березня Віктор Ляшко повідомляв, що більше 50% українців, які інфікувалися коронавірусом і в яких розвинулися симптоми захворювання COVID-19, це люди віком від 18 до 49 років.


Він вважає, така ситуація пов'язана з тим, що старша вікова група українців більше прислухається до рекомендацій МОЗ щодо запобіжних заходів від інфікування, дотримується карантину та обмежує свою мобільність. Водночас люди віком від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, думають, що їх зараження не торкнеться.


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0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: МОЗ
Теги: коронавирус коронавірус статистика

Комментарии: 4

186
Всеволод:
Сегодня, 07:35

Вечно молодой, вечно пьяный!


+4
82
Kremen.Club:
Сегодня, 08:44

Они больше всего болеют, т.к. более мобильны. Собственно говоря, они и притащили заразу из-за границы. Другой вопрос вероятность тяжелого течения, необходимости в ИВЛ и летального исхода у них на порядок ниже, чем у людей пенсионного возраста.


+4
45
dove:
Сегодня, 09:56

так было в Италии, Испании итд, молодые продалжают гулять,бухать, общаться, жарить шашлыки на природе, в общем ведут привычный для них образ жизни, карантин не для них, при этом переносят заразу корону со слабыми симптомами или вообще бессимптомно, при этом, как носители вируса, заражают стариков!Такую безответсвенную молодежь нужно ставить на место самыми жесткими мерами, у нас вообще есть полиция? Кто-то контролирует соблюдение карантина? В Киеве уже штрафы введены. Я не говорю про страны такие как Италия, США, и тд даже Узбекистан, позбавленням волі. 



так было в Италии, Испании итд, молодые продалжают гулять,бухать, общаться, жарить шашлыки на природе, в общем ведут привычный для них образ жизни, карантин не для них, при этом переносят заразу корону со слабыми симптомами или вообще бессимптомно, при этом, как носители вируса, заражают стариков!Такую безответсвенную молодежь нужно ставить на место самыми жесткими мерами, у нас вообще есть полиция? Кто-то контролирует соблюдение карантина? В Киеве уже штрафы введены. Я не говорю про страны такие как Италия, США, и тд даже Узбекистан, позбавленням волі. 


+5
834
jondin:
Сегодня, 10:33

да пока по 500 человек в день не начнет умирать чухатся не начнут.


+1
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