Станом на 29 березня в Україні найбільше на коронавірус хворіють люди віком від 31 до 40 років

Сегодня, 07:22 Просмотров: 1 788 Комментариев: 4

У МОЗ вважають, що люди молодших вікових груп все ще зневажливо ставляться до загрози зараження

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. Таку статистику оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.





- Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості, - заявив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.





Крім цього, зафіксували випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.





Статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:

від 0 до 10 років - 5,4%;

від 11 до 20 років - 4,5%;

від 21 до 30 років - 12,5%;

від 31 до 40 років - 22,4%;

від 41 до 50 років - 20,4%;

від 51 до 60 років - 21,3%;

від 61 до 70 років - 11,9%;

від 71 до 80 років - 1,4%;

від 81 до 90 років - 0,2%.





Також 27 березня Віктор Ляшко повідомляв, що більше 50% українців, які інфікувалися коронавірусом і в яких розвинулися симптоми захворювання COVID-19, це люди віком від 18 до 49 років.





Він вважає, така ситуація пов'язана з тим, що старша вікова група українців більше прислухається до рекомендацій МОЗ щодо запобіжних заходів від інфікування, дотримується карантину та обмежує свою мобільність. Водночас люди віком від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, думають, що їх зараження не торкнеться.



