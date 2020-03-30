Станом на 29 березня в Україні найбільше на коронавірус хворіють люди віком від 31 до 40 років

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. Таку статистику оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.
Крім цього, зафіксували випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.
Статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:
Також 27 березня Віктор Ляшко повідомляв, що більше 50% українців, які інфікувалися коронавірусом і в яких розвинулися симптоми захворювання COVID-19, це люди віком від 18 до 49 років.
Він вважає, така ситуація пов'язана з тим, що старша вікова група українців більше прислухається до рекомендацій МОЗ щодо запобіжних заходів від інфікування, дотримується карантину та обмежує свою мобільність. Водночас люди віком від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, думають, що їх зараження не торкнеться.