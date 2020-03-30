В умовах карантину перестав працювати рентген у поліклініці на вулиці Мазепи

Сегодня, 08:05 Просмотров: 1 608 Комментариев: 3

Рентген не працює з технічних причин

У Кременчуці не працює рентген, у той же час кременчужан відправляють у приватні клініки. Начальник управління охорони здоров’я Максим Середа на штабі оперативного реагування повідомив, що рентген, який знаходиться у поліклініці на вулиці Мазепи, не працює з технічних причин.





- Рентгенапарат, який знаходиться на другому поверсі, не працює з технічних причин. Замість нього в режим скопії переведений флюорографічний апарат, який знаходиться на першому поверсі, – повідомив Максим Середа.





За словами начальника управління охорони здоров’я, якість флюорографа у цифровому форматі знімків дуже хороша.

- Він безкоштовний. Сучасний цифровий апарат флюорографії, який дає високу якість знімків бронхів, легень та дає можливість лікарям оперативно встановлювати діагноз та діагностику, – додав міський голова.





Зазначимо, що направлення на рентген надає лише сімейний лікар.