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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

В умовах карантину перестав працювати рентген у поліклініці на вулиці Мазепи

Сегодня, 08:05 Просмотров: 1 608 Комментариев: 3

Рентген не працює з технічних причин

У Кременчуці не працює рентген, у той же час кременчужан відправляють у приватні клініки. Начальник управління охорони здоров’я Максим Середа на штабі оперативного реагування повідомив, що рентген, який знаходиться у поліклініці на вулиці Мазепи, не працює з технічних причин.


- Рентгенапарат, який знаходиться на другому поверсі, не працює з технічних причин. Замість нього в режим скопії переведений  флюорографічний апарат, який знаходиться на першому поверсі, – повідомив Максим Середа.


За словами начальника управління охорони здоров’я, якість флюорографа у цифровому форматі знімків дуже хороша.

 

- Він безкоштовний. Сучасний цифровий апарат флюорографії, який дає високу якість знімків бронхів, легень та дає можливість лікарям оперативно встановлювати діагноз та діагностику, – додав міський голова.


Зазначимо, що направлення на рентген надає лише сімейний лікар.

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Автор: Альона Душенко
Теги: рентген

Комментарии: 3

40
Grinenko:
Сегодня, 11:35

Главное что бы давал качественные снимки и диагностика была на уровне. Потому что от снимка очень многое зависит в работе врача.


+1
22
Алина Доценко:
Сегодня, 13:18

Снимок можно сделать и на первом этаже.Зачем подымать панику не понятно из-за чего.


-1
23
marinochka__30:
Сегодня, 13:19

все буде добре,панове


0
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