В Україні кількість людей з коронавірусною хворобою зросла до 97

Сегодня, 14:24 Просмотров: 2 345 Комментариев: 1

97 випадків COVID-19 офіційно зафіксували в Україні. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу сьогодні, 24 березня.





Віктор Ляшко повідомив, що за минулу добу було зареєстровано 11 нових випадків коронавірусу: 10 у Київській області та один у Тернопільській. Водночас сьогодні підтверджено вже 13 нових випадків у Чернівецькій області. В основному це люди, котрі контактували із хворими.