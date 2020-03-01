До кременчуцької лікарні госпіталізували чоловіка з Козельщини - схоже на коронавірус

Сегодня, 14:02 Просмотров: 6 506 Комментариев: 6

У кременчуцьку лікарню доставили чоловіка з високою температурою. Хворого госпіталізували з села Бреусівка Козельщинського району, про це повідомляє видання «Ехо Кобеляк».





- Чоловік місяць з 18 лютого до 18 березня перебував на військових зборах у Львівській області. Два чи три дні тому у нього піднялася висока температура... Дійсно його відвезли в одну із кременчуцьких лікарень звичайним автомобілем, із числа тих, що багато років тому були виділені для потреб сімейної медицини. Це було 23 березня по обіді. Наскільки мені відомо, стан хворого стабільний. Звичайно я не медик, але зрозумів так, що гірше йому не стало. Тест на коронавірус йому, наскільки мені відомо, не робили, - повідомив журналістам сільський голова Юрій Чаплянка.