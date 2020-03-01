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До кременчуцької лікарні госпіталізували чоловіка з Козельщини - схоже на коронавірус

Сегодня, 14:02 Просмотров: 6 506 Комментариев: 6

 

У чоловіка схожі симтоми з коронавірусом

У кременчуцьку лікарню доставили чоловіка з високою температурою. Хворого госпіталізували з села Бреусівка Козельщинського району, про це повідомляє видання «Ехо Кобеляк». 


- Чоловік місяць з 18 лютого до 18 березня перебував на військових зборах у Львівській області. Два чи три дні тому у нього піднялася висока температура... Дійсно його відвезли в одну із кременчуцьких лікарень звичайним автомобілем, із числа тих, що багато років тому були виділені для потреб сімейної медицини. Це було 23 березня по обіді. Наскільки мені відомо, стан хворого стабільний. Звичайно я не медик, але зрозумів так, що гірше йому не стало. Тест на коронавірус йому, наскільки мені відомо, не робили, - повідомив журналістам сільський голова Юрій Чаплянка.

5
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус военный

Комментарии: 6

412
Trik-Trak:
Сегодня, 14:21

Общеизвестный факт: температура выше 36,6 вызывается исключительно коронавирусом. Да, Алёна Душенко? Нравятся желтушные заголовки заметок? ))


+22
1 534
Хатаб:
Сегодня, 14:24

А чому його не повезли в Козельщину?


+18
21
gansit:
Сегодня, 14:25

Цитата: Хатаб

А чому його не повезли в Козельщину?

Или например в Полтаву?


+17
1 534
Хатаб:
Сегодня, 14:27

[quote=gansit]

[/quote]Или например в Полтаву?

[/quote]

 

Кременчук ближче. 


0
261
wtf100500:
Сегодня, 14:33

Ну и теперь представим круг общения зараженного и людей которые его везли. Если конечно это тот вирус о котором говорят. 


+10
55
vortex:
Сегодня, 15:17

интересно, в чём его симптомы похожи на короновирус?


+8
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