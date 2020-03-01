Кременчуг, Помощь военным

У масках на передову: кременчуцькі волонтери передали допомогу військовим

Сегодня, 13:31 Просмотров: 553 Комментариев: 1

 

Бійцям Правого сектора, медикам та морпіхам відвезли дефіцитних речей та смаколиків з домашнім затишком

Цими вихідними волонтери з Кременчука відправили допомогу на передову українським військовим. Допомогу для бійців збирали всім Кременчуком: від кременчужан, які скидали кошти на картку до місцевих підприємств та організацій.


Як повідомила волонтер Ольга Назарова на своїй сторінці в фейсбук, волонтери побували на двох позиціях в районі Маріуполя і на двох - в районі Донецька.


- Все заплановане зробили, все необхідне доставили бійцям, - поділилася Ольга Назарова. - Величезна подяка всім, завдяки кому ця поїздка стала можливою і результативною: помічникам-волонтерам, які перераховували кошти на ремонт УАЗика і на пальне для поїздки; Serhiy Kulyasov за купу дорогих і корисних речей та смачні гостинці для бійців; Анатолій Сиротенко за суттєву матеріальну і моральну підтримку «Волонтерської хунти», Максимівський ліцей і особисто Тетяна Каптан за овочі, фрукти, консервацію. І, звичайно ж, найщиріші слова подяки київським волонтерам і особисто Дмитро Березенський за ремонт УАЗа для ДУК ПС. Цей автомобіль довго чекали і нарешті він на передових позиціях добровольців в районі Маріуполя.


 


Нагадаємо, що кременчужани за тиждень зібрали допомогу бійцям «Правого сектору», які знаходяться в районі Авдіївки. За короткий термін у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» небайдужі кременчужани та підприємці принесли гостинці, які необхідні військовим на передовій. Бійцям передали акумулятор, антифриз, цигарки, теплі шкарпетки, й ласощі, які асоціюються з домашнім затишком та теплом – печиво та ковбаски від кременчуцьких підприємств.


Автомобіль з гостинцями від кременчужан поїхав на передову до «Правого сектору»


  • За 1000 грн від Семена Лещинського купили масло 10W40 дві баклажки + антифриз-концентрат), 1500 від кременчужан +
  • кошти Сергія Кулясова пішли на новий акумулятор
  • піддон з печивом та цукерками від компанії «Лукас»
  • миючі-чистячі та ін. - Олег Кузьменко
  • два ящики м'ясних смаколиків від компанії «Кременчук м'ясо»
  • мішок з модними шкарпетками від Сергія Луценка
  • цигарками, які є дефіцитом на передовій, закупив магазин «Бордо»


- Зустрічати довгожданий УАЗ вийшли всі бійці, що були на місці. І навіть собака Герда нас зустрічала і раділа. УАЗ доставили на лафеті - щоб не витрачатись на пальне на дві машини, - поділилася Ольга.


 


- Велика подяка від бійців ДУК ПС Володимиру Полякову за дві маскувальні сітки та за подушки від «АТО-Майдан Кременчук», - додала волонтерка, передавши подяку «павучкам» за маскувальні сітки та м'які подушки.


 


- Бійці ДУК ПС - єдині, хто в зоні ООС був в захисних масках. Всі інші - і бійці ЗСУ, і нацгвардійці на блокпостах, і поліція - масок не мали. Мабуть, у них, як і у нас, не дуже карантинний карантин, - зазначила Ольга Назарова.


 


- Це Пищевик. На задньому плані - КПВВ Маріуполя. Зазвичай тут була кілометрова черга машин і ще більше людей - тих, хто переходив з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію за продуктами, ліками, пенсіями, різними товарами і послугами... Зараз на КПВВ порожньо. Стоять там лише бійці та дві машини ОБСЄ. КПВВ закрито. Карантин. ОРДЛО хотіли незалежності від України? Схоже, карантин дасть їм, нарешті, таку можливість, - наостанок зауважила Ольга.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным помощь ООС волонтери

Комментарии: 1

763
Angel737:
Сегодня, 13:34

Респект, Здорвья и Низкий Поклон - Волонтёрам!!!


-2
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Помощь военным:

Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

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