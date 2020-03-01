У масках на передову: кременчуцькі волонтери передали допомогу військовим

Сегодня, 13:31 Просмотров: 553 Комментариев: 1

Цими вихідними волонтери з Кременчука відправили допомогу на передову українським військовим. Допомогу для бійців збирали всім Кременчуком: від кременчужан, які скидали кошти на картку до місцевих підприємств та організацій.



Як повідомила волонтер Ольга Назарова на своїй сторінці в фейсбук, волонтери побували на двох позиціях в районі Маріуполя і на двох - в районі Донецька.





- Все заплановане зробили, все необхідне доставили бійцям, - поділилася Ольга Назарова. - Величезна подяка всім, завдяки кому ця поїздка стала можливою і результативною: помічникам-волонтерам, які перераховували кошти на ремонт УАЗика і на пальне для поїздки; Serhiy Kulyasov за купу дорогих і корисних речей та смачні гостинці для бійців; Анатолій Сиротенко за суттєву матеріальну і моральну підтримку «Волонтерської хунти», Максимівський ліцей і особисто Тетяна Каптан за овочі, фрукти, консервацію. І, звичайно ж, найщиріші слова подяки київським волонтерам і особисто Дмитро Березенський за ремонт УАЗа для ДУК ПС. Цей автомобіль довго чекали і нарешті він на передових позиціях добровольців в районі Маріуполя.









Нагадаємо, що кременчужани за тиждень зібрали допомогу бійцям «Правого сектору», які знаходяться в районі Авдіївки. За короткий термін у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» небайдужі кременчужани та підприємці принесли гостинці, які необхідні військовим на передовій. Бійцям передали акумулятор, антифриз, цигарки, теплі шкарпетки, й ласощі, які асоціюються з домашнім затишком та теплом – печиво та ковбаски від кременчуцьких підприємств.









За 1000 грн від Семена Лещинського купили масло 10W40 дві баклажки + антифриз-концентрат), 1500 від кременчужан +

кошти Сергія Кулясова пішли на новий акумулятор

піддон з печивом та цукерками від компанії «Лукас»

миючі-чистячі та ін. - Олег Кузьменко

два ящики м'ясних смаколиків від компанії «Кременчук м'ясо»

мішок з модними шкарпетками від Сергія Луценка

цигарками, які є дефіцитом на передовій, закупив магазин «Бордо»





- Зустрічати довгожданий УАЗ вийшли всі бійці, що були на місці. І навіть собака Герда нас зустрічала і раділа. УАЗ доставили на лафеті - щоб не витрачатись на пальне на дві машини, - поділилася Ольга.









- Велика подяка від бійців ДУК ПС Володимиру Полякову за дві маскувальні сітки та за подушки від «АТО-Майдан Кременчук», - додала волонтерка, передавши подяку «павучкам» за маскувальні сітки та м'які подушки.









- Бійці ДУК ПС - єдині, хто в зоні ООС був в захисних масках. Всі інші - і бійці ЗСУ, і нацгвардійці на блокпостах, і поліція - масок не мали. Мабуть, у них, як і у нас, не дуже карантинний карантин, - зазначила Ольга Назарова.









- Це Пищевик. На задньому плані - КПВВ Маріуполя. Зазвичай тут була кілометрова черга машин і ще більше людей - тих, хто переходив з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію за продуктами, ліками, пенсіями, різними товарами і послугами... Зараз на КПВВ порожньо. Стоять там лише бійці та дві машини ОБСЄ. КПВВ закрито. Карантин. ОРДЛО хотіли незалежності від України? Схоже, карантин дасть їм, нарешті, таку можливість, - наостанок зауважила Ольга.



