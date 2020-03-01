«Після перших виграних двобоїв - відступати було нікуди»: Каро Марандян про виступ після травми та підготовку під час карантину

Сегодня, 16:45 Просмотров: 386

Як йде підготовка до Олімпійських ігор та чому під час епідемії четверо дзюдоїстів у Кременчуці продовжують тренуватися - читайте в матеріалі «Телеграфу»

Не важливо, чи будеш ти краще когось. Важливо, чи будеш ти краще, ніж учора

Дзигаро Кано, засновник дзюдо





Ще вчора він був маленьким хлопчиком, якого дідусь з Градизька возив на тренування з дзюдо. А сьогодні він мужній чоловік та солдат військової частини 3059 Національної гвардії України, яка базується у Кременчуці. Мова йде про дзюдоїста Каро Марандяна.









Каро на рік випав з інформаційного простору, адже на змаганнях у Римі отримав травму хрестоподібної зв’язки. Каро не покладаючи рук працював над швидким поверненням у форму. У цьому йому допоміг наставник та тренер Василь Волошин у клубі СК «Легіон».

Яскравим поверненням на татам став Відкритий континентальний Кубок Європи. На ньому кременчужанин завоював срібло й тепер має можливість у складі збірної змагатися у ліцензійних турнірах на Олімпійські ігри.







На початку березня 407 спортсменів з 40 країн взяли участь у змаганнях. Найбільшою командою на European Open Warsaw була збірна України – 49 осіб. «Синьо-жовті» у підсумку виграли срібло і 3 бронзи.







У найчисельнішій ваговій категорії 66 кг змагався кременчужанин Каро Марандян. У першому поєдинку Каро переміг американця, згодом здолав суперника з Алжиру. Бій тривав 3 хвилини 40 секунд й достроково здобув перемогу іпоном. На шляху до фіналу кременчужанин переміг дзюдоїста Ян Санчо Чінчила із Коста-Рики, та зустрівся з земляком Володимиром Чесновим. Бій також завершився достроково – на 3,34 хвилині.





Каро у півфіналі зустрівся з Томасом Макрезом з Франції, де завоював перемогу. Фінальний бій був проти італійця Марія ді Лорето. Поєдинок тривав 6.42. Лише у додатковий час наш спортсмен поступився італійцю.





- У фіналі необхідно було викладатися на повну. У порівнянні з тим, що сезон пропустив, то у перших змаганнях головне виходити і боротися. - поділився Каро Марандян. - Вже після перших виграних двобоїв - відступати було нікуди.



Тренер спортсмена Василь Волошин зазначив, що завдяки тому, що Каро взяв медаль, він отримав можливість у складі збірної України їздити на турніри гран-прі та гранд слем. Тут потрапляють лише олімпійці та невеличке коло спортсменів, які мають можливість брати участь у змаганнях найвищого рівня.









Каро Марандян та Єлизавета Каланіна попри карантин готуються до Олімпійських ігор





Пандемія коронавірусу й впровадження карантину внесли свої корективи. Дітлахам з СК «Легіон» заняття з дзюдо не проводять. А ось претенденти на Олімпійські ігри продовжують посилено готуватися до ліцензійних турнірів та Олімпійських ігор. Є відповідна постанова Міністерства, яка дозволяє тренуватися спортсмену, який претендує на олімпійську ліцензію та одному спаринг-партнеру.





- Тренуються лише Єлизавета Каланіна, Каро Марандян та по одному спаринг-партнеру. Тренуються лише чотири спортсмени. – зазначив тренер Василь Волошин.





Всі змагання призупинили до 30 квітня, таким чином скасували або перенесли 5 великих турнірів. Керівництво міжнародного олімпійського комітету планує провести Олімпійські ігри в влітку цього року. У разі, якщо будуть скасовані ліцензійні турніри в Олімпіаді виступатимуть кращі в рейтингу.



Оскільки кременужанка Єлизавета Каланіна посідає 12 місце з 18 в олімпійському рейтингу, вона може змагатися на Олімпійських іграх в Токіо. Єлизавета отримає ліцензію, навіть якщо буде прийнято рішення скасувати всі ліцензійні турніри.



Наостанок спілкування з журналістами у готелі «Європейський» міський голова Віталій Малецький та Почесний президент клубу «Легіон-Спорт» Володимир Матицин привітали Каро Марандяна з черговим спортивним досягненням та побажали йому майбутніх перемог.





На фото: віцемер Руслан Проценко, міський голова Віталій Малецький та Почесний громадянин Кременука та СК "Легіон" Володимир Матицин