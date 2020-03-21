Кременчуг, Здоровье, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Жителів Полтавської області, які повернулися з-за кордону, просять заповнити електронну анкету

Сегодня, 17:25 Просмотров: 3 238 Комментариев: 7

 

Дані передадуть сімейному лікарю або у найближчу поліклініку

 

У зв’язку з поширенням COVID-19 Департамент охорони здоров’я Полтавської ОДА пропонує заповнити анкету мешканцями Полтавської області, які нещодавно повернулися з країн, де розповсюджений коронавірус. В анкеті йдеться, що зібрані дані передадуть сімейному лікарю або у найближчу поліклініку.


Опитування знаходиться тут.


Нагадаймо, якщо у вас підвищилася температура до 38 градусів, кашель та утруднене дихання, зверніться до сімейного лікаря телефоном. Якщо ви не уклали декларацію з лікарем, подзвоніть на телефон гарячої лінії.


 

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 7

216
stronzo:
Сегодня, 17:48

Треба не пропонувати, а забов'язати. Тому що від пропозиції можна відмовитись. 


+26
75
StarПёр:
Сегодня, 18:10

А может такую регистрацию и данные нужно было запрашивать и передавать по месту жительства до посадки в поезд или самолет? И если по прибытию на место жительсва не зарегистртрировался и не отметился то автоматически штраф, розыск и последующий запрет на выезд?

 


+24
81
umz523:
Сегодня, 18:38

ага. так они уже и побежали ага... держи карман шире


+14
4 792
КАПУША:
Сегодня, 20:04

Сьогодні показували, як один йолоп-молодик казав, що при поверненні в Україну ніякого карантину не буде дотримуватись, бо той вірус для пенсіонерів небезпечен.. Яке ще прохання?! Зобов'язання і тільки!


+4
1 528
Хатаб:
Сегодня, 20:21

Примусово треба всіх закривати. Інакше немає ніякого сенсу в карантині.


+3
630
pro:
Сегодня, 20:49

Блин, что за сопли, надо было их там оставить и не вывозить, если они еще отказываться могут. Он один уже четко заявил, сидеть в изоляции не будет:   https://www.ednist.info/news/98177?fbclid=IwAR18idAvsSKh57PpRbQ0nlRZZtgTvnns5i
6G4Fld8w1qn-nSHq10D048QM0



Цитата: КАПУША

Сьогодні показували, як один йолоп-молодик казав, що при поверненні в Україну ніякого карантину не буде дотримуватись, бо той вірус для пенсіонерів небезпечен.. Яке ще прохання?! Зобов'язання і тільки!

ссылка моя выше как раз на этого дебилоида.

 


+3
780
antikola:
Сегодня, 20:54

Цитата: StarПёр
нужно было запрашивать и передавать по месту жительства
для этого мозги нужно , у зеленой массы их просто нет
Цитата: Хатаб
Інакше немає ніякого сенсу в карантині.
так и есть. Сегодня картина маслом- разговор на улице молодго парня, ну лет 20 ему и постарше под 50 , постарше спрашивает, а тебя давно не видно было, тот отвечает вчера из Польши вернулся маршруткой. И компания этих ребят порулила по дворам.....а вы просьба, карантин. Италия сегодня 800 человек. У нас будет веселее через 2 недели


+2
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