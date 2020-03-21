Жителів Полтавської області, які повернулися з-за кордону, просять заповнити електронну анкету

Сегодня, 17:25 Просмотров: 3 238 Комментариев: 7

У зв’язку з поширенням COVID-19 Департамент охорони здоров’я Полтавської ОДА пропонує заповнити анкету мешканцями Полтавської області, які нещодавно повернулися з країн, де розповсюджений коронавірус. В анкеті йдеться, що зібрані дані передадуть сімейному лікарю або у найближчу поліклініку.





Опитування знаходиться тут.





Нагадаймо, якщо у вас підвищилася температура до 38 градусів, кашель та утруднене дихання, зверніться до сімейного лікаря телефоном. Якщо ви не уклали декларацію з лікарем, подзвоніть на телефон гарячої лінії.



