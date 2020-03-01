Скільки людей у Кременчуці захворіли на ГРВІ, грип та пневномію останнім часом

Заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко навела порівняльну статистику за останні два тижні
20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко розповіла про перебіг захворюваності у місті на ГРВІ, пневмонію та грип. Для порівнянні було взято період з 5 по 11 березня та з 12 по 19 березня.
На першому тижні зареєстрували 1623 випадків захворюваності на ГРВІ, на другому — 1504.
На грип на першому тижні захворіла 81 людина (усіх госпіталізували), на останньому — 73 та відповідно 71 госпіталізований.
На першому тижні зафіксували 252 випадки пневмонії (233 людини ушпиталили), на другому — 166 (128 ушпиталених).
Виходячи з вищеназваних даних, бачимо позитивну тенденцію: рівень захворюваності у Кременчуці знижується.
Також Людмила Пономаренко додала, що наразі в дорослому інфекційному відділенні знаходиться 24 пацієнти, із них 9 — з пневмонією, трьох з яких планують виписувати, 6 — з ГРВІ, 3 — з грипом (одного планують виписати) та 1 пацієнт з ангіною, інших інфекцій — 5.
У дитячому інфекційному відділенню лежить всього 44 дитини, серед яких з ГРВІ — 1, з грипом — 14, з ангінами — 6, з пневмоніями — 4.
Планові пацієнти ще знаходяться в стаціонарних відділеннях, але поступово їх готують до виписки по стану захворюваності, аби по можливості звільнити палати у лікарнях (бо вони можуть знадобитися у разі загрози коронавірусу).
На засіданні порадили всім пацієнтам, які мають декларації з сімейними лікарями і можуть зареєструватися у мобільному додатку Medcard24 та через цей додаток виходити на зв'язок з сімейними лікарями. А вони у себе в електронному прийомі бачитимуть мобільний телефон пацієнта і зможуть дати консультацію по телефону, щоб обмежити відвідування медичного закладу.