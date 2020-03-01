Скільки людей у Кременчуці захворіли на ГРВІ, грип та пневномію останнім часом

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20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко розповіла про перебіг захворюваності у місті на ГРВІ, пневмонію та грип. Для порівнянні було взято період з 5 по 11 березня та з 12 по 19 березня.





На першому тижні зареєстрували 1623 випадків захворюваності на ГРВІ, на другому — 1504.





На грип на першому тижні захворіла 81 людина (усіх госпіталізували), на останньому — 73 та відповідно 71 госпіталізований.



На першому тижні зафіксували 252 випадки пневмонії (233 людини ушпиталили), на другому — 166 (128 ушпиталених).





Виходячи з вищеназваних даних, бачимо позитивну тенденцію: рівень захворюваності у Кременчуці знижується.



Також Людмила Пономаренко додала, що наразі в дорослому інфекційному відділенні знаходиться 24 пацієнти, із них 9 — з пневмонією, трьох з яких планують виписувати, 6 — з ГРВІ, 3 — з грипом (одного планують виписати) та 1 пацієнт з ангіною, інших інфекцій — 5.





У дитячому інфекційному відділенню лежить всього 44 дитини, серед яких з ГРВІ — 1, з грипом — 14, з ангінами — 6, з пневмоніями — 4.





Планові пацієнти ще знаходяться в стаціонарних відділеннях, але поступово їх готують до виписки по стану захворюваності, аби по можливості звільнити палати у лікарнях (бо вони можуть знадобитися у разі загрози коронавірусу).





На засіданні порадили всім пацієнтам, які мають декларації з сімейними лікарями і можуть зареєструватися у мобільному додатку Medcard24 та через цей додаток виходити на зв'язок з сімейними лікарями. А вони у себе в електронному прийомі бачитимуть мобільний телефон пацієнта і зможуть дати консультацію по телефону, щоб обмежити відвідування медичного закладу.