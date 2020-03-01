На Київщині викрили чоловіка, який продавав несертифіковані тести на коронавірус

Сегодня, 15:26 Просмотров: 958 Комментариев: 4

У Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем тестів на коронавірус. Про це сьогодні, 21 березня, повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.





Чоловік за допомогою месенджеру розмістив оголошення щодо продажу тесту на коронавірус в одній із спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень. Згідно із інформацією Міністерства охорони здоров'я України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні.





На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вилучено близько трьохсот одиниць товару. За рішенням суду чоловік зобов’язаний сплатити 17 500 гривень штрафу.