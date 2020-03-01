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На Київщині викрили чоловіка, який продавав несертифіковані тести на коронавірус

Сегодня, 15:26 Просмотров: 958 Комментариев: 4

 

Один тест вартував 750 гривень

 

У Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем тестів на коронавірус. Про це сьогодні, 21 березня, повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.


Чоловік за допомогою месенджеру розмістив оголошення щодо продажу тесту на коронавірус в одній із спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень. Згідно із інформацією Міністерства охорони здоров'я України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні.


На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вилучено близько трьохсот одиниць товару. За рішенням суду чоловік зобов’язаний сплатити 17 500 гривень штрафу.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: npu.gov.ua
Теги: тест коронавирус коронавірус

Комментарии: 4

780
antikola:
Сегодня, 15:32

еще один барыга


+2
818
Nik:
Сегодня, 16:09

Цитата: antikola

еще один барыга

''циничный барыга''stuck_out_tongue_winking_eye


+4
780
antikola:
Сегодня, 16:11

Цитата: Nik
''циничный барыга''
дада


0
52
Yuri:
Сегодня, 19:31

Спорно. С одной стороны - да, противозаконно, "барыги" и т. д. С другой - при отсутствии нормальных средств определения - ну, хоч шось ... Как по мне, личное дело каждого, при, повторяю - отсутствии законных(!) средств. P.S. А по честному, ведь все мы покупали же различное несертифицированное ранее, пусть и для других целей?


+1
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