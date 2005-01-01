У Києві обмежать користування громадським транспортом

Сегодня, 14:41 Просмотров: 281 Комментариев: 1

Користуватися маршрутками зможуть лише люди тих професій, які необхідні для підтримки «життєдіяльності» міста

З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме виключно тих пасажирів, які працюють в організаціях, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Про це сьогодні, 21 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.





Пересуватися громадським транспортом зможуть лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, комунальники, працівники продуктових магазинів та аптек, люди, що працюють на стратегічно важливих підприємствах. Право на проїзд даватимуть спеціальні перепустки. Їх передадуть у всі необхідні організації. Всі інші громадяни користуватися громадським транспортом не зможуть.





Також Кличко звернувся до роботодавців з проханням перевести всіх працівників на дистанційну роботу.