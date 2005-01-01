Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Києві обмежать користування громадським транспортом

Сегодня, 14:41 Просмотров: 281 Комментариев: 1

Користуватися маршрутками зможуть лише люди тих професій, які необхідні для підтримки «життєдіяльності» міста

 

З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме виключно тих пасажирів, які працюють в організаціях, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Про це сьогодні, 21 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.


Пересуватися громадським транспортом зможуть лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, комунальники, працівники продуктових магазинів та аптек, люди, що працюють на стратегічно важливих підприємствах. Право на проїзд даватимуть спеціальні перепустки. Їх передадуть у всі необхідні організації. Всі інші громадяни користуватися громадським транспортом не зможуть.


Також Кличко звернувся до роботодавців з проханням перевести всіх працівників на дистанційну роботу.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Київ карантин коронавірус

Комментарии: 1

46
vortex:
Сегодня, 14:50

Дебилы(извините, это не оскорбление а медицинский термин в данном случае). И я поясню почему. У людей напрочь отсутсвует элементарное понимание того что макароны на деревьях не растут. Нет "не критичных" предприятий инфраструктуры. Они рассуждают о том что продуктовые магазины должны работать... но. Чтобы там были макароны(например) их нужно привезти в магазин. Перед тем как их привезут - нужно их хранить на складе. Ещё перед этим их нужно произвести. А чтобы их произвести нужно много чего. Не только мука. Нужно обеспечить работу производства. Для этого нужно обслуживать оборудование, здания, сооружения, транспорт(сломалось что-то - запчастей нету). Нужна упаковка для макарон? Нужна. Этикетки нужны? Нужны. Печатать их кто-то должен? Да... Для работы типографии которая печатает этикетки для макарон тоже нужны материалы, краска, ремонт и обслуживание оборудование... сотрудники на рабочих местах. Люди которые рассуждают о "критичности" инфраструктуры - полные профаны. Абсолютная некомпетентность. Или умышленное вредительство


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