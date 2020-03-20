Коронавірусне: у Кременчуці заборонили роботу хостелів та оренду квартир подобово

У Кременчуці посилюють карантинні заходи – зокрема з 21 березня забороняють роботу хостелів та оренду квартир подобово на період карантину. Про це йдеться у рішенні виконкому Кременчуцької міськради від 20 березня «Про посилення заходів щодо профілактики захворювань на коронавірусну інфекцію у місті Кременчуці». Ознайомитися з повним текстом рішення можна у цьому матеріалі.
Міський голова Віталій Малецький 20 березня на засідання тимчасової протиепідемічної комісії пояснив:
Готелі не закриють, проте максимально мінімузують їхню роботу на прийом громадян, адже зараз важливо обмежити пересування людей навіть всередині країни. Послуги з харчування гостей надаватимуться безпосередньо в номерах готелів.