Коронавірусне: у Кременчуці заборонили роботу хостелів та оренду квартир подобово

Сегодня, 14:30 Просмотров: 327

У Кременчуці посилюють карантинні заходи – зокрема з 21 березня забороняють роботу хостелів та оренду квартир подобово на період карантину. Про це йдеться у рішенні виконкому Кременчуцької міськради від 20 березня «Про посилення заходів щодо профілактики захворювань на коронавірусну інфекцію у місті Кременчуці». Ознайомитися з повним текстом рішення можна у цьому матеріалі.





Міський голова Віталій Малецький 20 березня на засідання тимчасової протиепідемічної комісії пояснив:





- По хостелам і по квартирам подобово взагалі є пропозиція на період карантину заборонити надання таких послуг на території міста Кременчука, тому що ми не знаємо, як там проводиться дезінфекція, хто є тією людиною, яка там жила до цього і яка буде жити після цього. Якщо готелі цю інформацію збирають і аналізують по іноземцям, по особам, які повертаються з європейських регіонів, які зараз знаходяться в особливій зоні ризику, і надають цю інформацію, то обміну інформацією з квартирами подобово немає, бо підприємці як правило не реєструються і не надають інформацію про здійснення підприємнцької діяльності.





Готелі не закриють, проте максимально мінімузують їхню роботу на прийом громадян, адже зараз важливо обмежити пересування людей навіть всередині країни. Послуги з харчування гостей надаватимуться безпосередньо в номерах готелів.



