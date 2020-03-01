У Кременчуці помітили юнака, який гуляв містом у протигазі

Сегодня, 12:10 Просмотров: 2 068 Комментариев: 7

На редакційну пошту «ТЪ» надійшов лист від Наталі. Жінка поділилася світлиною цікавого юнака, якого 20 березня бачила на одній з кременчуцьких вулиць.





- Доброго дня. Пишу Вам вперше і, чесно кажучи, навіть не знаю, як правильно розповісти. Розповім як є. Сьогодні, після обіду, спостерігала цікавого юнака. Він стояв біля відділення «Ощадбанку», що знаходиться в районі податкової. Якби моя донька не запитала мене, що то у дяді на голові, надто, мабуть не звернула на нього уваги. Чесно кажучи, була трохи в шоці. Захист захистом, але здоровий глузд втрачати не потрібно, - написала Наталя.