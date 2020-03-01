Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці помітили юнака, який гуляв містом у протигазі

Сегодня, 12:10 Просмотров: 2 068 Комментариев: 7

 

Схоже, що таким чином хлопець відреагував на відсутність медичних масок в аптеках

 

На редакційну пошту «ТЪ» надійшов лист від Наталі. Жінка поділилася світлиною цікавого юнака, якого 20 березня бачила на одній з кременчуцьких вулиць.


- Доброго дня. Пишу Вам вперше і, чесно кажучи, навіть не знаю, як правильно розповісти. Розповім як є. Сьогодні, після обіду, спостерігала цікавого юнака. Він стояв біля відділення «Ощадбанку», що знаходиться в районі податкової. Якби моя донька не запитала мене, що то у дяді на голові, надто, мабуть не звернула на нього уваги. Чесно кажучи, була трохи в шоці. Захист захистом, але здоровий глузд втрачати не потрібно, - написала Наталя.

5
Автор: Євгенія Каблучка Фото: Наталя
Теги: противогазы коронавирус коронавірус

Комментарии: 7

511
Fox:
Сегодня, 12:18

Каждый защищается, как может. И если масок нет в аптеках,  вон на границе задержали несколько тонн, которые вывозились из Украины (и они не защитят от частиц вируса все равно), то о каком "здоровом глузде" в период пандемии можно вести речь, и обсуждать это на страницах газеты, написав в редакцию? mask ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ, а не что подумает какая-то Наталья и ее донька!


+26
773
antikola:
Сегодня, 12:21

маски за кордон продают, а своим не надо....з глуздом у юнака все норм. 


+25
27
ASGARD:
Сегодня, 12:30

норм сталкер


+14
10
gansit:
Сегодня, 12:33

Цитата: antikola

маски за кордон продают, а своим не надо....з глуздом у юнака все норм. 

Тест на короновирус в Китае стоит 140грв,а вот некоторые у нас продают по 1600грв.


+14
93
revix:
Сегодня, 12:47

Самый сознательный гражданин, красава!


+18
125
didi_1953:
Сегодня, 14:03

   В Горздрав нужно было зайти и до Виталика!

 


+10
93
revix:
Сегодня, 14:33

Цитата: gansit

Цитата: antikola

маски за кордон продают, а своим не надо....з глуздом у юнака все норм. 

Тест на короновирус в Китае стоит 140грв,а вот некоторые у нас продают по 1600грв.

 Я скажу больше, дупутатишка, который заразился, делал 4 теста нашими, которые ничего не показали и только  потом купил за 15000грн, отправил результат в Германию и там только дали положительный результат


+2
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