Кременчуг, Здоровье

У дитячій лікарні Кременчука показали, які мають засоби для боротьби з коронавірусом

Сегодня, 12:55 Просмотров: 924 Комментариев: 3

  

Нас переконують, що медики мають необхідний запас, і партія засобів ще на підході

Директор Кременчуцької міської дитячої лікарні Костянтин Добрик надав фото засобів індивідуального захисту медпрацівників, дезінфекційних засобів, які має дитяча лікарня на випадок коронавірусу.

 

Втім, фото ще не доводить факту, що ці засоби мали медичні працівники під час прийому пацієнта з підозрою на коронавірус. Сподіваємося, що інцидентів, про який розповіла медсестра закладу, більше не повториться — і медиків не пускатимуть «у бій» голіруч.

«Одні захисні окуляри на всіх» - медcестра дитячої лікарні Кременчука розповіла, як приймали пацієнта з підозрою на коронавірус

До речі, як повідомили нам медпрацівники, у приймальне відділення після нашої публікації принесли протичумні костюми.

7
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус дитяча лікарня засоби захисту

Комментарии: 3

10
gansit:
Сегодня, 13:21

"Нас переконують, що медики мають необхідний запас,"

Пару комплектов на всех?


+11
759
Angel737:
Сегодня, 13:34

Не ну как-бы там не было-бы.

В первую очередь, лично я хочу в этой ситуации поблагодарить журналистов СМИ, предав огласке, вроде-бы, хоть каким-то минимумом ( судя по фото ), обеспечели медиков.

Не ну понятное дело, такого не должно быть, что-бы через Фейсбук и журналистов просить о помощи.

Но увы, как есть.

Увы, не Европа!


+9
23
fro:
Сегодня, 13:57

И носить они их будут по очереди поверете мне економная-економия,а медсестре скажут чтоб на будущее помалкивала,потому что таких как ты очередь стоит,что впрочем не соостветсвует действитильности,но кого это волнует,кроме своих зарплат!!!


+7
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