У дитячій лікарні Кременчука показали, які мають засоби для боротьби з коронавірусом

Сегодня, 12:55 Просмотров: 924 Комментариев: 3

Нас переконують, що медики мають необхідний запас, і партія засобів ще на підході

Директор Кременчуцької міської дитячої лікарні Костянтин Добрик надав фото засобів індивідуального захисту медпрацівників, дезінфекційних засобів, які має дитяча лікарня на випадок коронавірусу.

Втім, фото ще не доводить факту, що ці засоби мали медичні працівники під час прийому пацієнта з підозрою на коронавірус. Сподіваємося, що інцидентів, про який розповіла медсестра закладу, більше не повториться — і медиків не пускатимуть «у бій» голіруч.

До речі, як повідомили нам медпрацівники, у приймальне відділення після нашої публікації принесли протичумні костюми.