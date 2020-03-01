Очільник поліції Полтавщини представив новопризначеного заступника

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Очільник поліції Полтавщини Іван Вигівський представив особовому складу новопризначеного заступника. Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує, що на посаду заступника начальника поліції області призначили 41-річного Сергія Вікторовича Безпалька.





У 1999 Сергій Безпалько закінчив Донецький інститут внутрішніх справ. Службу розпочав з посади оперуповноваженого відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю у Києві. Останні 4 роки обіймав посаду провідного наукового співробітника Державного науково-дослідного інституту МВС України.