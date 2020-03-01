Хокеїсти «Кременчука» зіграють у Суперкубку

Сегодня, 17:17 Просмотров: 363

Генеральний директор Української хокейної ліги Сергій Варламов підбив підсумки регулярного чемпіонату, а також розповів про завдання і плани УХЛ на майбутній, ювілейний, сезон. В інтерв'ю він розповів сайту УХЛ, що розглядається питання проведення матчу-відкриття п'ятого чемпіонату в форматі Суперкубка - в ньому зіграють переможець регулярного чемпіонату («Кременчук») і переможець плей-офф.



- Ми всі, звичайно ж, чекаємо яскравої і насиченої боротьби від команд. Я особисто впевнений, що всі ігри, починаючи з чвертьфіналів, будуть проходити в гострій боротьбі, адже всі клуби розуміють важливість цього етапу.





Ну і, звичайно ж, ми не забуваємо про підготовку до майбутнього сезону. Зараз розглядається питання проведення матчу-відкриття п'ятого чемпіонату в форматі Суперкубка - в ньому зіграють переможець регулярного чемпіонату і переможець плей-офф.





Гра пройде на домашній арені чемпіона сезону 2019/20, її переможець отримає спеціальну нагороду. Такий формат використовується в тому числі в КХЛ, і ми вважаємо, що це дозволить залучити більшу увагу уболівальників і засобів масової інформації до старту наступного сезону, - зазначив Сергій Варламов.