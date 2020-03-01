У Кременчуці водій, якого зупинили за перевищення швидкості, наїхав на ногу патрульному

Сегодня, 16:59 Просмотров: 1 538 Комментариев: 4

12 березня у Кременчуці водій на Chevrolet наїхав на ногу патрульного, коли його зупинили за перевищення швидкості. Про це повідомила пресслужба патрульної поліція нашого міста.





Під час спілкування з поліціянтами 25-річний керманич поводив себе зухвало та агрессивно. Незважаючи на те, що поліцейський пояснив йому причину зупинки, хлопець відмовився надавати посвідчення, чим порушив п. 2.1 правил дорожнього руху.





Потім він зненацька рушив з місця і наїхав інспектору на ногу. У результаті охоронця порядку доставили до лікарні для встановлення діагнозу.





Правопорушника затримали та передали слідчим для встановлення обставин. Зупинка за порушення правил дорожнього руху для нього може завершитись кримінальною відповідальністю.