Происшествия

У Кременчуці водій, якого зупинили за перевищення швидкості, наїхав на ногу патрульному

Сегодня, 16:59 Просмотров: 1 538 Комментариев: 4

 

Інспектора поліції відвезли до лікарні

12 березня у Кременчуці водій на Chevrolet наїхав на ногу патрульного, коли його зупинили за перевищення швидкості. Про це повідомила пресслужба патрульної поліція нашого міста.


 

Під час спілкування з поліціянтами 25-річний керманич поводив себе зухвало та агрессивно. Незважаючи на те, що поліцейський пояснив йому причину зупинки, хлопець відмовився надавати посвідчення, чим порушив п. 2.1 правил дорожнього руху.


Потім він зненацька рушив з місця і наїхав інспектору на ногу. У результаті охоронця порядку доставили до лікарні для встановлення діагнозу.


Правопорушника затримали та передали слідчим для встановлення обставин. Зупинка за порушення правил дорожнього руху для нього може завершитись кримінальною відповідальністю.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульный нога скорость полиция

Комментарии: 4

4 118
почемучка:
Сегодня, 17:16

Чому перед тим як складси протокол за правопорушення треба "а поговорить". Раз зафіксоване порушення то перед тим як зупинеться авто порушника мають вже бути заповнена шапка протоколу, і має бути звернення до порушника "... пред"явіть посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та поліс для складання протоколу..." а не стоять і лясоточить в надії на пару сотней в карман. А не показав посвідчення мабуть через те що побачив перед собою соплежуя.

Я ніяким чином не захищаю порушника. Я по принципу порушив  - плати. Але ж, шановні поліціянти, треба бути розторопними, а не коли "привітають" з наступаючим


-8
669
antikola:
Сегодня, 17:45

Цитата: почемучка
Раз зафіксоване порушення то перед тим як зупинеться авто порушника мають вже бути заповнена шапка протоколу,
с какого перепугу?


+8
1 053
hunter:
Сегодня, 17:50

Ха подстава от полиции,они любят ноги ставить под колесо(всем желающим ютуб покажет).


-1
550
Зорин:
Сегодня, 18:14

Это одному из ушлепков, что сегодня стояли, ласту перехал?


-3
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