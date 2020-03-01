Через аномально теплу осінь та зиму в Україні можуть обмежити використання води

Сегодня, 16:29 Просмотров: 1 474 Комментариев: 3

Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.





Держводагентство вперше може обмежити права водокористувачів, для чого є всі законодавчі підстави, повідомили на сайті агенства, зазначивши, що причиною цьому є аномальні осінь та зима 2019-2020 року. Наразі на більшості річок України спостерігається низька водність, що може призвести до пересихання малих водотоків.





Відповідно до статті 45 Водного кодексу України каже, у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування в тому числі скиди води через греблі ГЕС.





Проте у Держводагенстві також зазначили, що в разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців.