Кременчуг

Через аномально теплу осінь та зиму в Україні можуть обмежити використання води

Сегодня, 16:29 Просмотров: 1 474 Комментариев: 3

 

Держводагентство вперше може обмежити права водокористувачів

Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води. 


Держводагентство вперше може обмежити права водокористувачів, для чого є всі законодавчі підстави, повідомили на сайті агенства, зазначивши, що причиною цьому є аномальні осінь та зима 2019-2020 року. Наразі на більшості річок України спостерігається низька водність, що може призвести до пересихання малих водотоків. 


Відповідно до статті 45 Водного кодексу України каже, у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування в тому числі скиди води через греблі ГЕС.


Проте у Держводагенстві також зазначили, що в разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців.  

3
Автор: Альона Душенко
Теги: вода

Комментарии: 3

25
іван.о:
Сегодня, 17:46

и в Крым


+6
412
Lyolya:
Сегодня, 19:13

Дожились(((


0
165
Bombey:
Сегодня, 20:04

Еще пару покращень с тарифами и народ сам откажется


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх