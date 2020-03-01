Где завтра в Кременчуге не будет электричества
Сегодня, 17:38
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
13 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Сумская, 18-37, 40, 40 Б;
- ул. Горького, 24, 26, 28, 33, 36;
- ул. Дмитрия Демидюка, 7;
- ул. Иринеева, 15/1.