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«Настав Час!»: на Полтавщині розпочався місячник боротьби з туберкульозом

Сегодня, 14:04 Просмотров: 481 Комментариев: 1

Він спрямований на підвищення рівня освіченості населення з питань профілактики цього захворювання та стабілізацію ситуації з поширенням туберкульозу в області

До 24 березня — Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом — на Полтавщині традиційно проводиться місячник боротьби з туберкульозом. Цьогоріч він проходить з 1 березня по 1 квітня під гаслом «Настав Час!».


У 2019 році на Полтавщині захворіло 726 осіб, тобто 52,1 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень росту захворюваності у Машівському районі — 68,4, Шишацькому — 61,0, Зіньківському — 60,3. Згідно з даними Всесвітньої організації туберкульозу, наша країна входить у п’ятірку країн з найбільшим показником мультирезистентного туберкульозу.


Місячник спрямований на підвищення рівня освіченості населення з питань профілактики цього захворювання та стабілізацію ситуації з поширенням туберкульозу в області.


Скільки кременчуцьких продавців та кухарів захворіли на туберкульоз

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: туберкулёз

Комментарии: 1

348
Маэстро:
Сегодня, 15:13

Цитата: Телеграфъ
на Полтавщині розпочався місячник боротьби з туберкульозом
І з тубдеспансерами також. Їх закривають по Україні в рамках медичної реформи!


+2
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