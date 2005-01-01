«Настав Час!»: на Полтавщині розпочався місячник боротьби з туберкульозом

Сегодня, 14:04 Просмотров: 481 Комментариев: 1

Він спрямований на підвищення рівня освіченості населення з питань профілактики цього захворювання та стабілізацію ситуації з поширенням туберкульозу в області

До 24 березня — Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом — на Полтавщині традиційно проводиться місячник боротьби з туберкульозом. Цьогоріч він проходить з 1 березня по 1 квітня під гаслом «Настав Час!».





У 2019 році на Полтавщині захворіло 726 осіб, тобто 52,1 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень росту захворюваності у Машівському районі — 68,4, Шишацькому — 61,0, Зіньківському — 60,3. Згідно з даними Всесвітньої організації туберкульозу, наша країна входить у п’ятірку країн з найбільшим показником мультирезистентного туберкульозу.





Місячник спрямований на підвищення рівня освіченості населення з питань профілактики цього захворювання та стабілізацію ситуації з поширенням туберкульозу в області.



