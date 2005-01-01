Арсен Аваков анонсував запровадження в Україні автоматичної фотофіксації порушень ПДР

Сегодня, 14:31 Просмотров: 888 Комментариев: 2

Штрафам передуватиме період, під час якого порушників лише інформуватимуть та попереджатимуть

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував запровадження в Україні системи, що автоматично фіксуватиме порушення правил дорожнього руху. Про це Аваков повідомив у власному блозі на «Українській правді».





Міністр зазначив, що період підготовки до введення автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху завершений. Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводять останні технічні тести.





- Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду - перші 45 днів камери фото та відеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження, - йдеться у блозі.