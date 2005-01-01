Кременчуг, Украина, Мир

Арсен Аваков анонсував запровадження в Україні автоматичної фотофіксації порушень ПДР

Сегодня, 14:31 Просмотров: 888 Комментариев: 2

Штрафам передуватиме період, під час якого порушників лише інформуватимуть та попереджатимуть

 

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував запровадження в Україні системи, що автоматично фіксуватиме порушення правил дорожнього руху. Про це Аваков повідомив у власному блозі на «Українській правді».


Міністр зазначив, що період підготовки до введення автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху завершений. Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводять останні технічні тести.


- Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду - перші 45 днів камери фото та відеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження, - йдеться у блозі.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: штраф видеофиксация

Комментарии: 2

2 306
Dmitriys:
Сегодня, 15:55

главное чтоб под знаком стоял знак ограничения скорости.


-2
519
VsegdaProtiv:
Сегодня, 17:54

Больше 10 лет пугают этой страшилкой... а теперь вот снова наконец... проходили уже штрафные баллы, письма счастья... всё будет как и было раньше. Пока сознание не придёт к "гонщикам", "шашечникам", "обочечникам" и прочим "постоянным нарушителям", никакие штрафы не помогут, разве что в валюте евросоюза, тогда призадумаются... но не все


+1
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