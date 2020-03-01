Кременчуг, Спорт, Статистика

План заходів на березень у Кременчуці

Сегодня, 13:32 Просмотров: 745

 

Вйо на спортивні заходи:)

Дата і час  прове-дення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

29.02- 01.03


12.00

Спортивне свято «Козацькі забави» в рамках етнодійства проводів зими та Колодія «Кременчуцька масляна»

 

Площа Перемоги

 

 

 

29.02- 01.03


12.00

Чемпіонат 

Кременчука             з футзалу   

 серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт»

(вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. Михайла

Остроградсь-кого

(проспект

Свободи, 56)

02.03


21.00

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд 

 

Льодова арена «Айсберг»     (вул. Київська,77)

04.03


21.00

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд 

 

Льодова арена «Айсберг»     (вул. Київська,77)

05.03


21.00

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд 

 

Льодова арена «Айсберг»     (вул. Київська,77)

06-08


06.03

16.00


07-08

11.00

Чемпіонат України з волейболу серед  команд  І ліги (жінки)

 

СДЮШОР            з боксу        бульвар   Пушкіна, 2

 

 

 

07-08


12.00

Чемпіонат 

Кременчука             з футзалу   

 серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт»

(вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. Михайла

Остроградсь-кого

(проспект

Свободи, 56)

 

 

06-07

Чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики

СК «Політехнік» КрНУ

ім. Михайла

Остроградсь-кого

(проспект

Свободи, 56)

07-08

Чемпіонат

 України з хокею з шайбою серед юнаків               2005 та 2006 р. н.

 

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

07-08


11.00

Всеукраїнські змагання з кікбоксингу «ІСКА»        «Кубок Героїв Кременчука»

СДЮШОР            з боксу        бульвар   Пушкіна, 2

09.03


21.00

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд 

 

Льодова арена «Айсберг»     (вул. Київська,77)

11.03

21.00

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд 

 

Льодова арена «Айсберг»     (вул. Київська,77)

12.03


21.00

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд 

 

Льодова арена «Айсберг»     (вул. Київська,77)

 

 

 

13-15

Відкритий Всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо присвячений співробітникам           СБ України                які загинули під час виконання службових обов’язків

Легкоатлетич-ний манеж

 СК  «Політехнік»

КрНУ

 ім. Михайла

Остроградсь-кого

(проспект

Свободи, 56)

 

14-15

 

Чемпіонат

 України з хокею з шайбою серед юнаків               2005 та 2006 р. н.

 

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

14-15

Чемпіонат міста Кременчука

з настільного тенісу

Спортивна зала ВПУ № 7

 (вул. В.Пугачова,14)

 

 

 

14-15


12.00

Чемпіонат 

Кременчука             з футзалу   

 серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт»

(вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. Михайла

Остроградсь-кого

(проспект

Свободи, 56)

 

21.03


12.00

Міський етап Всеукраїнського фестивалю   «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

Спортивна зала  КДЮСШ №2, (вул. М.Залудяка, 5)

 

 

21-22


12.00

 

Чемпіонат 

Кременчука             з футзалу   

 серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт»

(вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. Михайла

Остроградсь-кого

(проспект

Свободи, 56)

 

 

22.03

Чемпіонат

України  з футболу       серед команд клубів         І ліги         

   МФК «Кремінь»- ФК «Минай» (м.Ужгород)

Стадіон              «Кремінь- Арена»           (вул. Чкалова,

6-а)

 

26-29

Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга серед юнаків           2006 р.н.

Спортивна зала  КДЮСШ №2, (вул. М.Залудяка, 5)

 

 

28-29


12.00

 

Чемпіонат 

Кременчука             з футзалу   

 серед чоловічих команд- аматорів

СК «Граніт»

(вул. Київська, 85)

СК «Політехнік» КрНУ

ім. Михайла

Остроградсь-кого

(проспект

Свободи, 56)
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт афіша афиша заходи
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