План заходів на березень у Кременчуці

|
Дата і час прове-дення
|
Назва та зміст заходу
|
Місце проведення
|
29.02- 01.03
12.00
|
Спортивне свято «Козацькі забави» в рамках етнодійства проводів зими та Колодія «Кременчуцька масляна»
|
Площа Перемоги
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29.02- 01.03
12.00
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Чемпіонат
Кременчука з футзалу
серед чоловічих команд- аматорів
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СК «Граніт»
(вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. Михайла
Остроградсь-кого
(проспект
Свободи, 56)
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02.03
21.00
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Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд
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Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77)
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04.03
21.00
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Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд
|
Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77)
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05.03
21.00
|
Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд
|
Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77)
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06-08
06.03
16.00
07-08
11.00
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Чемпіонат України з волейболу серед команд І ліги (жінки)
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СДЮШОР з боксу бульвар Пушкіна, 2
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07-08
12.00
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Чемпіонат
Кременчука з футзалу
серед чоловічих команд- аматорів
|
СК «Граніт»
(вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. Михайла
Остроградсь-кого
(проспект
Свободи, 56)
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06-07
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Чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики
|
СК «Політехнік» КрНУ
ім. Михайла
Остроградсь-кого
(проспект
Свободи, 56)
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07-08
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Чемпіонат
України з хокею з шайбою серед юнаків 2005 та 2006 р. н.
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
|
07-08
11.00
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Всеукраїнські змагання з кікбоксингу «ІСКА» «Кубок Героїв Кременчука»
|
СДЮШОР з боксу бульвар Пушкіна, 2
|
09.03
21.00
|
Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд
|
Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77)
|
11.03
21.00
|
Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд
|
Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77)
|
12.03
21.00
|
Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд
|
Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77)
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13-15
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Відкритий Всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо присвячений співробітникам СБ України які загинули під час виконання службових обов’язків
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Легкоатлетич-ний манеж
СК «Політехнік»
КрНУ
ім. Михайла
Остроградсь-кого
(проспект
Свободи, 56)
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14-15
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Чемпіонат
України з хокею з шайбою серед юнаків 2005 та 2006 р. н.
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
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14-15
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Чемпіонат міста Кременчука
з настільного тенісу
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Спортивна зала ВПУ № 7
(вул. В.Пугачова,14)
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14-15
12.00
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Чемпіонат
Кременчука з футзалу
серед чоловічих команд- аматорів
|
СК «Граніт»
(вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. Михайла
Остроградсь-кого
(проспект
Свободи, 56)
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21.03
12.00
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Міський етап Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я»
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Спортивна зала КДЮСШ №2, (вул. М.Залудяка, 5)
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21-22
12.00
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Чемпіонат
Кременчука з футзалу
серед чоловічих команд- аматорів
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СК «Граніт»
(вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. Михайла
Остроградсь-кого
(проспект
Свободи, 56)
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22.03
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Чемпіонат
України з футболу серед команд клубів І ліги
МФК «Кремінь»- ФК «Минай» (м.Ужгород)
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Стадіон «Кремінь- Арена» (вул. Чкалова,
6-а)
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26-29
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Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга серед юнаків 2006 р.н.
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Спортивна зала КДЮСШ №2, (вул. М.Залудяка, 5)
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28-29
12.00
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Чемпіонат
Кременчука з футзалу
серед чоловічих команд- аматорів
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СК «Граніт»
(вул. Київська, 85)
СК «Політехнік» КрНУ
ім. Михайла
Остроградсь-кого
(проспект
Свободи, 56)