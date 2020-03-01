План заходів на березень у Кременчуці

Дата і час прове-дення

Спортивне свято «Козацькі забави» в рамках етнодійства проводів зими та Колодія «Кременчуцька масляна»

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд

Чемпіонат України з волейболу серед команд І ліги (жінки)

України з хокею з шайбою серед юнаків 2005 та 2006 р. н.

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд

Відкритий чемпіонат Полтавської області по хокею з шайбою серед аматорських команд

13-15

Відкритий Всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо присвячений співробітникам СБ України які загинули під час виконання службових обов’язків