П'ять років тюрми присудили чоловіку, який у Полтаві намагався зґвалтувати жінку

Сегодня, 13:03 Просмотров: 199 Комментариев: 1

Засуджений свою вину не визнав. Все пояснив тим, що він захотів у туалет. Під час цього не втримався на ногах, перечепився через повалене дерево та впав на потерпілу

26 лютого Київський районний суд Полтави виніс вирок неодноразово судимому чоловіку, який у Полтаві намагався зґвалтувати жінку.





Згідно з Єдиними державним реєстром судових рішень, злочин стався 19 серпня 2019 року у період часу між 18.30 та 18.40. Нетверезий обвинувачений та потерпіла перебували під Супрунівським шляхопроводом, в 15 метрах від залізничної колії. Спочатку чоловік намагався примусити жінку до орального сексу, але потерпіла пручалася. Потім чоловік ударив жінку, та впала на землю. Чоловік знову намагався проти волі жінки зайнятися з нею сексом. Але це припинили перехожі, які збіглися на крики потерпілої.





Люди викликали правоохоронців. Вони затримали обвинуваченого біля зупинки «Промбаза». Чоловік чинив опір поліцейським, намагався вкусити їх за руки. Від удару ногою засудженого поліцейський впав та зламав руку.





Покази обвинуваченого

Чоловік свою вину не визнав. Він розповів, що ввечері 19 серпня він разом із своїм знайомим вживав алкогольні напої в кафе на зупинці громадського транспорту «Велико-Тирнівська». Там він познайомився з потерпілою, з якою продовжив вживати алкогольні напої.

Потім потерпіла попросила його її провести. Коли вони проходили під мостом у напрямку ТРЦ «Екватор», то чоловік захотів у туалет. Під час цього обвинувачений не втримався на ногах, перечепився через повалене дерево та впав на потерпілу.





Допускає, що падаючи наніс потерпілій необережно тілесні ушкодження. При цьому ґвалтувати її не намагався.





До нього підбігли невідомі чоловіки, один з яких безпричинно вдарив його палицею по голові. Після цього обвинувачений втік на зупинку громадського транспорту в мікрорайоні «Браїлки», щоб їхати додому. Там був затриманий працівниками поліції, відносно яких не чинив опір. В судових дебатах заявив про каяття у вчинених злочинах та про повне визнання вини. Шкоду спричинену потерпілій відшкодував.





Покази потерпілої

Потерпіла заявила, що 19 серпня у вечірній час йшла неподалік мосту та залізничного шляхопроводу між мікрорайонами Половки та ТРЦ «Екватор». В цей час вона відчула, що хтось схопив її за волосся та потягнув у чагарники. Повернувшись, вона помітила чоловіка, якого напередодні бачила під час відпочинку в кафе в мікрорайоні «Половки». Чоловік змусив її стати на коліна та зайнятися оральним сексом. Жінка пручалася, він її ударив по обличчю, жынка впала. Чоловік бив її ногами, потім почав стягувати з неї одяг, стягнув штани їй до колін, сів на неї зверху обличчям до неї, хапав рукою за шию та душив. Візуально мав видимі ознаки алкогольного сп'яніння.





Жінка намагалась кричати та кликати на допомогу. Крики почули перехожі громадяни, один з чоловіків намагався стягнути обвинуваченого з потерпілої, однак у нього не вийшло, тоді він схопив дерев'яну палицю та почав бити нападника. Потім прибіг ще один чоловік, та вони удвох стягнули обвинуваченого, після чого останній втік.





Надалі прибули працівники поліції, яких викликали громадяни, та «швидка», яка забрала жінку до лікарні. Від заявленого цивільного позову потерпіла відмовилася, бо обвинувачений заплатив гроші за завдану шкоду. Потерпіла просила суворо не карати обвинуваченого.





У результаті спроби зґвалтування жінка отримала забої та гематоми на обличчі та тулубі.





Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у порушенні кількох кримінальних статей. Мова йде про такі:

ч. 3 ст.15, ст.152 (замах на зґвалтування);

ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу);

ст.128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Остаточне покарання - 5 років позбавлення волі. Строк покарання рахувати з 20 серпня 2019 року.





Травмованому поліцейському обвинувачений має заплатити 30 тисяч моральної шкоди.





Вирок може бути оскаржений.