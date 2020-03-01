Футболісти «Кременя» феєрично перемогли аматорський «Легіонер»

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Сьогодні, 3 березня, футболісти «Кременя» прийняли на своєму полі аматорський «Легіонер» з Дніпра. Восени дніпряни грали з молодіжкою «Кременя» - «Кремінь-Юніор», тоді гостям вдалося у Кременчуці без зусиль розібратися з кременчужанами. Сьогодні ж наші хлопці дали бій та перемогли з рахунком - 5:0.





«Кремінь» - «Легіонер» - 5:0

Голи: Кривенко 3, 35, Козлов 11, 42, Куць 57

«Кремінь»: Закорський, Клюс (Алантьєв, 46), Курелєх (Пилипенко, 60), Бичков, Черниш (Грецайчук, 60), Даниленко (Берун, 60), Янаков, Козлов (Молько, 60), Бараннік (Моцик, 46), Бєлоус (ГНП, 46) , Кривенко (Куць, 60)









У першому таймі швидкісні «легіонери» додали роботи нашим захисникам й кілька разів на уважність перевірили голкіпера Влада Закорського. «Кремінь» у свою чергу зміг реалізувати свої моменти: дублем відзначилися Кривенко та Козлов.

На початку другого тайму Іван Куць поставив крапку в матчі.





Варто відзначити, що наставник «Кременя» Сергій Свистун у другому таймі вніс лише кілька замін. У цьому матчі головний тренер не експериментував двома різними складами.





- Цей матч Ви вирішили зіграти не двома різними складами, це пов'язано з тим, що Ви робите акцент на награвання основного складу?

- І це також. Багатьох гравців відправили додому, залишилися ті хто формуватиме склад «Кременя». Вже на два різних склади не було людей. - зауважив головний тренер.





Наступний матч «Кремінь» зіграє проти харківського «Металіст 1925».



