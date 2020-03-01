Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 16:23
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
4 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Троицкая, 31, 33а, 37/49, 40, 40а;
- ул. 29 Сентября, 13;
- ул. Софиевская, 7-28;
- ул. Академика Маслова, 34.