У Кременчуці в багажнику автівки знайшли крадені ноутбук та зварювальний апарат

Сегодня, 15:40 Просмотров: 1 345 Комментариев: 1

Сьогодні, 3 березня, у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Daewoo Lanos. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Під час спілкування з патрульними водій з пасажирами вказаного авто підозріло себе поводили, нервували. На підставі такої поведінки патрульні перевірили автомобіль. В багажнику машини виявили зварювальний апарат та ноутбук.





Походження даних речей особи пояснити не змогли. Під час встановлення усіх обставин з'ясували, що виявлені речі були крадені.

Осіб затримали.



