У Кременчуці в багажнику автівки знайшли крадені ноутбук та зварювальний апарат

Сьогодні, 3 березня, у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Daewoo Lanos. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Під час спілкування з патрульними водій з пасажирами вказаного авто підозріло себе поводили, нервували. На підставі такої поведінки патрульні перевірили автомобіль. В багажнику машини виявили зварювальний апарат та ноутбук.
Походження даних речей особи пояснити не змогли. Під час встановлення усіх обставин з'ясували, що виявлені речі були крадені.
Осіб затримали.