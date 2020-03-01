Происшествия

У Кременчуці в багажнику автівки знайшли крадені ноутбук та зварювальний апарат

Сегодня, 15:40 Просмотров: 1 345 Комментариев: 1

 

Машину зупинили за порушення правил дорожнього руху

Сьогодні, 3 березня, у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Daewoo Lanos. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Під час спілкування з патрульними водій з пасажирами вказаного авто підозріло себе поводили, нервували. На підставі такої поведінки патрульні перевірили автомобіль. В багажнику машини виявили зварювальний апарат та ноутбук.


Походження даних речей особи пояснити не змогли. Під час встановлення усіх обставин з'ясували, що виявлені речі були крадені.

Осіб затримали.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка

Комментарии: 1

517
VsegdaProtiv:
Сегодня, 17:51

номерочек автомобиля в студию, мало ли, припаркуются снова где поблизости...


+6
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