8,5 тисяч гривень штрафу присудили водію, який дав хабар правоохоронцю в Зіньківському відділення поліції

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Чоловік сподівався, що за 5 тисяч гривень правоохоронець зіпсує протокол за нетверезе водіння

Зіньківський районний суд виніс вирок чоловіку, який дав поліцейському хабар. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Увечері 8 лютого цього року в селі Удовиченки Зіньківського району обвинуваченого виявили нетверезим за кермом ВАЗ-2108. Чоловіка перевірили на алкотестері, який показав результат у 1,5 проміле (норма - 0,2 проміле).





У той же день нетверезий водій запропонував поліцейському, який склав на нього протокол за порушення ч.1 ст1 130 КУпАП, 5000 гривень хабара. Була одна умова - щоб правоохоронець пошкодив протокол.





Поліцейський попереджав чоловіка про кримінальну відповідальність. Але обвинувачений проігнорував попередження, тому 11 лютого об 11.06 повернувся з 5 тисячами гривень до Зіньківського відділення поліції. У приміщенні службового кабінету №31 дістав з лівої нагрудної кишені своєї куртки гроші та передав їх в руки поліцейському.





14 лютого була укладена угода про визнання винуватості. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди буде призначене покарання за ч.1 ст. 369 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 8500 грн.





Суд визнав чоловіка винним за порушення ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), угоду затвердив. Тому водія покарали на 8500 гривень.





Вирок може бути оскаржений протягом 30 діб.